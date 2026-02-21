Autos eléctricos chinos: el nuevo modelo de BYD tiene 1.100 kilómetros de autonomía y un precio sorprendente

Autos eléctricos chinos: mecánica y funcionamiento del sistema DM-i

El ATTO 2 DM-i de BYD opera bajo dos modos principales:

Modo EV: funciona como un eléctrico puro. Con una carga completa, ofrece una autonomía de 110 km (ciclo NEDC), suficiente para cubrir trayectos urbanos sin emitir gases contaminantes.

Modo HEV: el motor a combustión actúa principalmente como un generador para cargar la batería. En situaciones de alta demanda de potencia, ambos motores trabajan en paralelo.

Este esquema busca reducir drásticamente el consumo de combustible y los costos operativos frente a un SUV convencional, sin la dependencia exclusiva de los puntos de carga en rutas de larga distancia.

BYD ATTO 2 DM-i por fuera desde atrás El BYD ATTO 2 DM-i, el auto eléctrico chino híbrido que llegó a la Argentina.

Autos eléctricos chinos BYD: habitabilidad y tecnología de abordo

En cuanto a sus dimensiones, el vehículo se ubica en el segmento de los compactos con 4.3 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.62 metros. Un punto destacado de su arquitectura es el piso completamente plano, gracias al uso de la batería Blade de BYD, lo que mejora el espacio para las piernas en las plazas traseras y facilita su uso familiar.

El interior presenta algunos cambios respecto al BYD Yuan Pro (totalmente eléctrico), como el traslado del selector de marchas a la columna de dirección y un rediseño de los asientos delanteros con apoyacabezas ajustables. El equipamiento incluye:

Tapizados en símil cuero y techo solar panorámico.

Baúl de 425 litros, con capacidad de expandirse hasta los 1.335 litros.

Conectividad avanzada: el sistema de infoentretenimiento incorpora Asistente de Google e inteligencia artificial generativa para el control por voz ("Hi BYD ").

"). Cargador inalámbrico de 50 W y tecnología NFC para apertura sin llave mediante smartphone o tarjeta.

Seguridad y Asistencias (ADAS).

Llantas: aleación de 17 pulgadas.

BYD ATTO 2 DM-i baúl Baúl de 425 litros, con capacidad de expandirse hasta los 1.335 litros.

La marca ha incluido un paquete de seguridad de serie que cuenta con seis airbags y más de 20 funciones de asistencia avanzada a la conducción (ADAS). Además, incorpora cámaras panorámicas de 360° para facilitar las maniobras. Pensando en la seguridad infantil, el modelo suma anclajes ISOFIX e i-Size no solo en las plazas traseras, sino también en el asiento del acompañante delantero.

Autos eléctricos chinos BYD: precio del ATTO 2 DM-i

El BYD ATTO 2 DM-i salió a la venta con un precio oficial de 31.990 dólares (o su equivalente en pesos). Como parte de la estrategia de lanzamiento, las unidades incluyen un cargador de pared (Wallbox) de 7 kW, un cargador portátil y el cable VTOL (que permite usar la batería del auto para alimentar dispositivos externos).

Además, la marca anunció que los primeros 200 clientes recibirán un descuento exclusivo de USD 1.000 sobre el valor de venta.

BYD ATTO 2 DM-i techo panorámico 2 Techo panorámico, tapizados espectaculares e interior único.

Colores disponibles:

Gris (Time Grey).

Blanco (Skiing White).

Cyan (Malachite Dark).

Negro (Obsidian Black).

Interior: Beige o Negro.