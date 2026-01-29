La venta de autos eléctricos en Argentina sigue creciendo: Top 10, modelos y precios

El mercado de autos eléctricos en Argentina tuvo un cierre de 2025 histórico, marcando un verdadero punto de inflexión con la llegada de nuevas marcas, especialmente las chinas, que sacudieron el tablero de la industria automotriz. En esta nota detallamos los 10 modelos más vendidos y los precios de cada uno de los vehículos.
En el último año la venta de autos eléctricos en Argentina tuvo un crecimiento exponencial. Los 10 más vendidos, modelos y precios en pesos y dólares
Un auto eléctrico es aquel que se mueve exclusivamente con energía o electricidad limpia almacenada en una batería para alimentar uno o varios motores eléctricos, eliminando por completo el uso de combustibles fósiles (a diferencia de un auto convencional que usa una explosión de nafta o diésel para moverse).
Los 10 autos eléctricos más vendidos en Argentina: modelos y precios
Según los informes más recientes de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), se detalla que durante el 2025 se patentaron 1.279 autos eléctricos (100% eléctricos), más del doble que en 2024 (557 unidades), lo que representa un crecimiento del 129,6% interanual.
En ese contexto, los 10 modelos más vendidos de autos eléctricos (BEV) en el país fueron:
- Chevrolet Spark EV (206 unidades) - $42.500.000
- BYD Dolphin Mini (175 unidades) - USD 22.990
- BYD Yuan Pro (169 unidades) - USD 29.990
- Volvo EX30 (140 unidades) - USD 47.500
- Renault Megane E-Tech (104 unidades) - $65.360.000
- Renault Kangoo E-Tech (40 unidades) - $49.980.000
- BAIC EU5 (40 unidades) - USD 28.900
- Great Wall ORA 03 (36 unidades) - USD 31.000
- Coradir Chiki (28 unidades) - USD 9.900
- BMW iX2 (23 unidades) - USD 94.900
En el mercado argentino conviven dos realidades: marcas que publican en pesos (ajustando por inflación) y marcas (generalmente las importadas nuevas o premium) que publican en dólares (cotización oficial BNA).
Son precios de lista sugeridos ya que en el concesionario pueden variar según gastos de flete, patentamiento y la disponibilidad de stock (que ha mejorado mucho este último año).
Datos clave para entender el aumento de venta de autos eléctricos en Argentina
- El "Zarpazo" chino: aunque el Chevrolet Spark terminó primero, la marca BYD se convirtió en la número 1 en ventas totales de eléctricos en solo unos meses de presencia oficial, sumando 344 unidades entre sus modelos.
- Crecimiento explosivo: las ventas de autos 100% eléctricos crecieron un 126,7% respecto a 2024. Es un mercado chico todavía (unas 1.279 unidades anuales), pero que se duplica año tras año.
- Híbridos vs. Eléctricos: es importante no confundirlos. Si sumamos los híbridos (como el Toyota Corolla Cross, que vendió más de 9.000 unidades), el número total de vehículos "electrificados" en Argentina ya supera las 26.000 unidades anuales.
- La apuesta nacional: Coradir, con el Tito y el Chiki, sigue manteniendo su lugar en el Top 10, demostrando que hay un nicho para vehículos de movilidad urbana fabricados en San Luis.
El Chevrolet Spark logró el primer puesto gracias a una fuerte aceptación inicial, pero los analistas del sector dicen que el 2026 será "el año de BYD" si mantienen el ritmo de stock que mostraron al final del año pasado.
El Coradir Tito sigue siendo, por lejos, la opción más accesible, aunque técnicamente es un "cuatriciclo pesado" para uso urbano.
Si buscamos un auto convencional, el BYD Dolphin Mini (aproximadamente $23.500.000 al cambio oficial) y el Renault Kwid E-Tech pelean el puesto del eléctrico más económico de Argentina.