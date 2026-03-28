Así se ven las obras de ampliación del Metrotranvía hoy: ya están terminadas en más del 70%

Radio Nihuil realizó un recorrido para mostrar cómo se encuentran las obras de ampliación. En el sector que va hacia Luján de Cuyo, ya se encuentran poniendo las vías en la estación Besares. Falta culminar Liniers, Pueryrredon y Almirante Brown.

En tanto, en la traza que va hacia el aeropuerto ya se encuentran trabajando en las vías.

Embed - obras de ampliación del metrotranvía 3

Tendido eléctrico y relocalización de 82 familias

Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación del sistema eléctrico que le permitirá al metrotranvía funcionar. Esto incluye la construcción de columnas, colocación de subestaciones rectificadoras y ubicación de locales técnicos.

También está muy avanzada la relocalización de viviendas tanto en el sector sur, el que llega a Luján de Cuyo, como en Las Heras, camino al aeropuerto. En total, son 68 familias de Las Heras y 14 en Luján las que deben ser trasladadas. Si se cumple el cronograma oficial actual, el procesos de relocalización tendría que estar listo en el segundo semestre de 2026.

Objetivo 2026: inaugurar tramos del Metrotranvía

metrotranvía obras de ampliación 4 Entre los objetivos más importantes del proyecto, se encuentra la relocalización de 82 familias que hoy viven sobre la nueva traza. Imagen: Paula Jalil

La obra sumará 16 kilómetros a la red actual del Metrotranvía. Hacia el sur, se extiende desde el parador Pellegrini, en Godoy Cruz, atravesando Carrodilla y Chacras de Coria hasta llegar a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, en Luján de Cuyo.

Ese sector es el más avanzado, con más de 7,2 kilómetros de vía doble ya instalados. En cambio, el tramo norte, que conecta con el Aeropuerto El Plumerillo, tiene terminados unos 3,7 kilómetros de vía doble, lo que representa cerca del 70% de ese recorrido.

Embed - obras de ampliación metrotranvía 1

Según manifestó oportunamente el gobernador Alfredo Cornejo, Una vez terminado, Mendoza se sumará a las ciudades de Latinoamérica con un aeropuerto conectado por tren eléctrico, tal y como la ciudad de San Pablo, en Brasil, y que Chile busca concretar.

Cuándo podría culminarse la ampliación del Metrotranvía

Aunque el contrato original con la empresa Ceosa fija agosto de 2027 como fecha de entrega de la ampliación del Metrotranvía, el Gobierno provincial busca acelerar los tiempos. La compra anticipada de rieles y materiales permitió sostener la posibilidad de habilitaciones parciales durante este 2026.

metrotranvía obras de ampliación 5 Una de las estaciones nuevas del Metrotranvía, prácticamente terminada. Imagen: Paula Jalil

En enero pasado, durante una recorrida con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Infraestructura, Natalio Mema, plantearon un objetivo más ambicioso: que el tramo hasta la Facultad de Ciencias Agrarias esté operativo entre septiembre y octubre de este año.

Además, el servicio se va a reforzar con más trenes. En 2025 llegaron 12 unidades desde San Diego y durante 2026 continuarán llegando. También se sumarán paradores con más seguridad y sistemas de pago más simples, para hacer más ágil el viaje.