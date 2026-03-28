La ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo viene avanzando sin frenarse desde 2023, cuando empezaron los trabajos. Hoy ya supera el 70% de ejecución y está previsto que termine a fines de 2027.
Así se ven las obras de ampliación del Metrotranvía hoy: ya están terminadas en más del 70%
Los trabajos comenzaron en 2023 y podrían terminar en 2027. Este año prevén habilitaciones parciales en los nuevos tramos
En tanto, el Gobierno provincial apunta a ir habilitando tramos durante este año. La estrategia es poner en funcionamiento parcialmente algunos tramos del servicio, mientras se continúa trabajando en el resto de la traza.
Hoy, el foco está puesto en el sistema de alimentación eléctrica y en resolver el impacto más sensible del proyecto: relocalizar a las 82 familias que viven sobre el recorrido previsto.
Radio Nihuil realizó un recorrido para mostrar cómo se encuentran las obras de ampliación. En el sector que va hacia Luján de Cuyo, ya se encuentran poniendo las vías en la estación Besares. Falta culminar Liniers, Pueryrredon y Almirante Brown.
En tanto, en la traza que va hacia el aeropuerto ya se encuentran trabajando en las vías.
Tendido eléctrico y relocalización de 82 familias
Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación del sistema eléctrico que le permitirá al metrotranvía funcionar. Esto incluye la construcción de columnas, colocación de subestaciones rectificadoras y ubicación de locales técnicos.
También está muy avanzada la relocalización de viviendas tanto en el sector sur, el que llega a Luján de Cuyo, como en Las Heras, camino al aeropuerto. En total, son 68 familias de Las Heras y 14 en Luján las que deben ser trasladadas. Si se cumple el cronograma oficial actual, el procesos de relocalización tendría que estar listo en el segundo semestre de 2026.
Objetivo 2026: inaugurar tramos del Metrotranvía
La obra sumará 16 kilómetros a la red actual del Metrotranvía. Hacia el sur, se extiende desde el parador Pellegrini, en Godoy Cruz, atravesando Carrodilla y Chacras de Coria hasta llegar a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, en Luján de Cuyo.
Ese sector es el más avanzado, con más de 7,2 kilómetros de vía doble ya instalados. En cambio, el tramo norte, que conecta con el Aeropuerto El Plumerillo, tiene terminados unos 3,7 kilómetros de vía doble, lo que representa cerca del 70% de ese recorrido.
Según manifestó oportunamente el gobernador Alfredo Cornejo, Una vez terminado, Mendoza se sumará a las ciudades de Latinoamérica con un aeropuerto conectado por tren eléctrico, tal y como la ciudad de San Pablo, en Brasil, y que Chile busca concretar.
Cuándo podría culminarse la ampliación del Metrotranvía
Aunque el contrato original con la empresa Ceosa fija agosto de 2027 como fecha de entrega de la ampliación del Metrotranvía, el Gobierno provincial busca acelerar los tiempos. La compra anticipada de rieles y materiales permitió sostener la posibilidad de habilitaciones parciales durante este 2026.
En enero pasado, durante una recorrida con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Infraestructura, Natalio Mema, plantearon un objetivo más ambicioso: que el tramo hasta la Facultad de Ciencias Agrarias esté operativo entre septiembre y octubre de este año.
Además, el servicio se va a reforzar con más trenes. En 2025 llegaron 12 unidades desde San Diego y durante 2026 continuarán llegando. También se sumarán paradores con más seguridad y sistemas de pago más simples, para hacer más ágil el viaje.