Tras varios días estables, el pronóstico del tiempo anticipa un cambio marcado de las temperaturas en Mendoza para el cierre de Semana Santa. El calor irá en aumento hasta alcanzar un pico cercano a los 34°C en el arranque de la semana, pero luego dará paso a condiciones más frescas e inestables.
Pronóstico del tiempo extendido: del veranito de 34°C a una Pascua fría y otoñal
Los próximos días Mendoza tendrán dos estaciones en una: del calor intenso al descenso marcado. El domingo de Pascua tendrá máximas de apenas 17°C
De acuerdo al portal climático Meteored, el contraste se hará notar hacia el comienzo de Semana Santa con lluvias, viento y un descenso importante de la temperatura para el domingo de Pascua.
Un fin de semana de veranito en Mendoza
Este fin de semana comenzará con condiciones ideales, casi de verano. Para este sábado se espera cielo despejado, con una máxima de 29°C y una mínima de 16°C. El domingo, en tanto, seguirá el calor: la máxima llegará a los 32°C, en una jornada propicia para actividades al aire libre, aunque con una madrugada más fresca.
El calor se intensificará al inicio de la semana. El martes será el día más caluroso, con una máxima estimada en 34°C. Además, durante la tarde se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 53 km/h, por lo que se recomienda precaución.
La transición meteorológica hacia la inestabilidad
El miércoles llegará el primer cambio importante. Se espera un descenso de temperatura con una máxima de 23°C y una probabilidad de lluvias del 80%, con precipitaciones estimadas en 2,3 milímetros.
Para el jueves, el tiempo será más estable, con cielo algo nublado y una máxima de 25°C. El viernes volverá la inestabilidad, con el 30% de probabilidad de lloviznas y una leve suba de la temperatura hasta los 27°C.
Una Pascua bien otoñal
El tramo final de Semana Santa estará marcado por condiciones más otoñales. El sábado se presentará mayormente nublado, con lluvias previstas (3,3 mm) y ráfagas de viento de hasta 43 km/h. La máxima bajará a 23°C.
El domingo de Pascua será el día más frío del período: el descenso de temperatura será notable. Con cielo mayormente cubierto, la máxima apenas alcanzará los 17°C y la mínima será de 12°C. Para quienes planeen actividades al aire libre, el pronóstico indica condiciones frescas e inestables.