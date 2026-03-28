Pronóstico del tiempo extendido: del veranito de 34°C a una Pascua fría y otoñal

El calor se intensificará al inicio de la semana. El martes será el día más caluroso, con una máxima estimada en 34°C. Además, durante la tarde se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 53 km/h, por lo que se recomienda precaución.

La transición meteorológica hacia la inestabilidad

El miércoles llegará el primer cambio importante. Se espera un descenso de temperatura con una máxima de 23°C y una probabilidad de lluvias del 80%, con precipitaciones estimadas en 2,3 milímetros.

Para el jueves, el tiempo será más estable, con cielo algo nublado y una máxima de 25°C. El viernes volverá la inestabilidad, con el 30% de probabilidad de lloviznas y una leve suba de la temperatura hasta los 27°C.

Una Pascua bien otoñal

El tramo final de Semana Santa estará marcado por condiciones más otoñales. El sábado se presentará mayormente nublado, con lluvias previstas (3,3 mm) y ráfagas de viento de hasta 43 km/h. La máxima bajará a 23°C.

El domingo de Pascua será el día más frío del período: el descenso de temperatura será notable. Con cielo mayormente cubierto, la máxima apenas alcanzará los 17°C y la mínima será de 12°C. Para quienes planeen actividades al aire libre, el pronóstico indica condiciones frescas e inestables.