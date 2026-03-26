Pronóstico del tiempo: calor en ascenso y un fin de semana que se vuelve inestable

Cómo estará el tiempo el fin de semana

Pronostico - Clima - Calor - temperatura (7).jpg Pronóstico del tiempo. Vuelve el calor este fin de semana a Mendoza. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Para este viernes se espera buen tiempo y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sudeste y el cielo estará poco nublado en cordillera.

La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 15°C.

El sábado continuará el calor en aumento, con una máxima de 32°C. Habrá nubosidad variable y vientos moderados del noreste.

Calor e inestabilidad en el comienzo de la semana

El domingo será el día más caluroso del fin de semana, con una máxima de 34°C. La nubosidad será variable y habrá poco cambio de la temperatura.

Hacia la tarde y la noche podrían registrarse condiciones inestables en el sur provincial, con vientos leves del noreste.

En tanto, el inicio de la semana mantendrá la tendencia de calor, con una máxima que alcanzará los 35°C y una mínima de 18°C.

Se espera que continúe la inestabilidad en el Sur provincial, mientras que en el resto del territorio persistirá la nubosidad variable, con vientos leves. En cordillera el tiempo se mantendrá semi despejado.