Un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda de la Ciudad de Mendoza, terminó con la aprehensión de dos hombres y una mujer, y el secuestro de un importante arsenal y un vehículo con la numeración de la patente adulterada.
En un allanamiento la Policía detuvo a 3 personas y secuestró armas y un auto con la patente trucha
Los detenidos fueron dos hombres, de 38 y 23 años, y una mujer de 49. La patente de un Volkswagen Polo no coincidía con el dominio real grabado en los cristales
El procedimiento, que se realizó este jueves a la tarde, se concretó en una propiedad ubicada en Ayacucho al 189, según consta en el parte del prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Allí, los efectivos de la PFA irrumpieron en el domicilio tras recibir una orden judicial, y encontraron a Hugo Gastón León Conde (38), Érica Gladys Núñez Ramírez (49) y Mauricio Nahuel Guzmán Núñez (23), quienes fueron inmediatamente aprehendidos.
Las armas secuestradas por la Policía
Durante la requisa del lugar, el personal policial incautó una pistola Taurus calibre 40 con dos cargadores y 12 municiones, así como un revólver calibre 32 sin municiones en el tambor, pero con 5 proyectiles sueltos. Además, se encontró una bolsa con 18 municiones calibre 9mm.
Entre los objetos secuestrados también se halló un automóvil Volkswagen Polo de color blanco, cuya patente (AG 558 MI) no coincidía con el dominio real (AD 877 KB) grabado en los cristales, lo que sugiere una posible adulteración.
En el operativo intervinieron diversas unidades de la fuerza, incluyendo personal de Policía Científica para las pericias correspondientes y de la División Automotores para verificar los registros del vehículo.
Los tres aprehendidos durante el allanamiento quedaron a disposición de la Oficina Fiscal en turno, a cargo del ayudante fiscal Mariano De la Fontaine, quien dispuso que las armas fueran remitidas a Balística para su análisis y el vehículo quedara bajo custodia.