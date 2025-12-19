En un allanamiento la Policía detuvo a 3 personas y secuestró armas y un auto con la patente trucha

auto secuestrado policia federal

Las armas secuestradas por la Policía

Durante la requisa del lugar, el personal policial incautó una pistola Taurus calibre 40 con dos cargadores y 12 municiones, así como un revólver calibre 32 sin municiones en el tambor, pero con 5 proyectiles sueltos. Además, se encontró una bolsa con 18 municiones calibre 9mm.

Entre los objetos secuestrados también se halló un automóvil Volkswagen Polo de color blanco, cuya patente (AG 558 MI) no coincidía con el dominio real (AD 877 KB) grabado en los cristales, lo que sugiere una posible adulteración.

allanamiento armas secuestradas

En el operativo intervinieron diversas unidades de la fuerza, incluyendo personal de Policía Científica para las pericias correspondientes y de la División Automotores para verificar los registros del vehículo.

Los tres aprehendidos durante el allanamiento quedaron a disposición de la Oficina Fiscal en turno, a cargo del ayudante fiscal Mariano De la Fontaine, quien dispuso que las armas fueran remitidas a Balística para su análisis y el vehículo quedara bajo custodia.