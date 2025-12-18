Miembros de una banda dedicada a cometer estafas por teléfono fueron detenidos en varios allanamientos realizados al mismo tiempo en diferentes zonas de Mendoza. Se trata de 15 delincuentes y creen que están relacionados con presos del penal Almafuerte y del sur.
Capturaron a 15 delincuentes sospechados de integrar una una banda dedicada a estafas telefónicas
Fueron 23 allanamientos en diferentes puntos de Mendoza en los que atraparon a los 15 delincuentes. Creen que tienen vínculos con presos del penal Almafuerte
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó a través de su cuenta de X que en la mañana de este miércoles se realizaron 23 allanamientos en simultáneo para poder atrapar a los sospechosos de la banda dedicada a estafar a mendocinos.
Además, Rus sostuvo que estos detenidos tendrían "posible vinculación con presos de Almafuerte y del penal del sur de la provincia, con grandes perjuicios para nuestra ciudadanía".
Los delincuentes actuaban en toda la provincia
La funcionaria de Seguridad expresó: "La Policía de Investigaciones logró la detención de 15 personas", y también destacó el trabajo llevado adelante por el fiscal Javier Giaroli, quien lleva adelante la causa.
"Estos operativos son esenciales para la seguridad de la provincia", agregó tras la captura de los delincuentes y agregó que la investigación sigue adelante para profundizar los lazos con presos y otras personas vinculadas a las estafas.