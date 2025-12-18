Inicio Policiales delincuentes
Gran operativo

Capturaron a 15 delincuentes sospechados de integrar una una banda dedicada a estafas telefónicas

Fueron 23 allanamientos en diferentes puntos de Mendoza en los que atraparon a los 15 delincuentes. Creen que tienen vínculos con presos del penal Almafuerte

Por UNO
Fueron 23 allanamientos en diferentes zonas de Mendoza donde capturaron a 15 delincuentes sospechados de cometer estafas teelefónicas. Imagen ilustrativa.

Fueron 23 allanamientos en diferentes zonas de Mendoza donde capturaron a 15 delincuentes sospechados de cometer estafas teelefónicas. Imagen ilustrativa.

Foto: Ministerio de Seguridad

Miembros de una banda dedicada a cometer estafas por teléfono fueron detenidos en varios allanamientos realizados al mismo tiempo en diferentes zonas de Mendoza. Se trata de 15 delincuentes y creen que están relacionados con presos del penal Almafuerte y del sur.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó a través de su cuenta de X que en la mañana de este miércoles se realizaron 23 allanamientos en simultáneo para poder atrapar a los sospechosos de la banda dedicada a estafar a mendocinos.

allanamientos narcotrafico policia
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó la detención de 15 delincuentes en 23 allanamientos en este miércoles. Imagen ilustrativa.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó la detención de 15 delincuentes en 23 allanamientos en este miércoles. Imagen ilustrativa.

Además, Rus sostuvo que estos detenidos tendrían "posible vinculación con presos de Almafuerte y del penal del sur de la provincia, con grandes perjuicios para nuestra ciudadanía".

Los delincuentes actuaban en toda la provincia

La funcionaria de Seguridad expresó: "La Policía de Investigaciones logró la detención de 15 personas", y también destacó el trabajo llevado adelante por el fiscal Javier Giaroli, quien lleva adelante la causa.

"Estos operativos son esenciales para la seguridad de la provincia", agregó tras la captura de los delincuentes y agregó que la investigación sigue adelante para profundizar los lazos con presos y otras personas vinculadas a las estafas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar