Capturaron a 15 delincuentes sospechados de integrar una una banda dedicada a estafas telefónicas

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó a través de su cuenta de X que en la mañana de este miércoles se realizaron 23 allanamientos en simultáneo para poder atrapar a los sospechosos de la banda dedicada a estafar a mendocinos.

allanamientos narcotrafico policia La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó la detención de 15 delincuentes en 23 allanamientos en este miércoles. Imagen ilustrativa. Foto: Ministerio de Seguridad

Además, Rus sostuvo que estos detenidos tendrían "posible vinculación con presos de Almafuerte y del penal del sur de la provincia, con grandes perjuicios para nuestra ciudadanía".