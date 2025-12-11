Tras varios allanamientos, la Policía aún no logró encontrar a los prófugos de la Comisaría 12 de San Martín

"No tendrían muchas posibilidades de mantener esta libertad por los medios de vida que tienen", explicó Sívori en una entrevista en Canal 7.

Uno de ellos había sido detenido por cometer un abuso sexual agravado por el uso de arma, mientras que el otro fue capturado por portación ilegal de arma de fuego.

Allanamientos sin resultados de los prófugos de la Comisaría 12

El fiscal Sívori explicó que en una celda había 5 detenidos, de los cuales 2 fueron los que escaparon. Detalló que son calabozos de tránsito, ya que los sospechosos no pasan mucho tiempo allí, solo son alojados para cumplir con trámites judiciales y luego son trasladados.

La teoría que tiene el Ministerio Público Fiscal es que los detenidos que se fugaron hicieron un boquete en una pared del calabozo que da del otro lado con la mochila del baño, lo que posiblemente haya generado humedad que facilitó que sacaran el material y los ladrillos de la pared.

Comisaria 12 San Martin Los allanamientos se realizaron para detener a dos hombres que escaparon de la Comisaría 12 de San Martín. Foto: Google Maps

Una vez que hicieron el boquete, pasaron a otro sector que estaba vacío y habrían salido por una de las puertas de la Comisaría 12 de San Martín. "Los detenidos en lo único que piensan es en salir, además que tienen todo el tiempo del mundo. No sabemos cuánto tiempo les llevó hacer el boquete, si lo empezaron ellos u otros detenidos", agregó Oscar Sívori.

El fiscal jefe de San Martín agregó que los policías que estaban de guardia en ese momento también son investigados para determinar si tuvieron algún tipo de participación en la fuga de los detenidos. Además se avanza con otra investigación administrativa realizada por la Inspección General de Seguridad: "Si ellos detectan otro delito que nosotros no vimos nos tienen que avisar".

Mientras, los policías de la Unidad Investigativa de San Martín no descarta más allanamientos para encontrar a los prófugos.