Flor Destéfanis presentó la lista de candidatos a concejales peronistas en Santa Rosa

La lista de Santa Rosa Gana

La lista que presentó Flor Destéfanis para las elecciones de febrero se denomina Santa Rosa Gana.

“En estos 6 años de gestión los santarrosinos logramos obras, gestión y calidad de vida, y con este equipo Santa Rosa Gana, vamos a seguir creciendo y avanzando”, indicó la intendenta Flor Destéfanis, ex presidenta del Partido Justicialista de Mendoza.

flor destefanis Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa. Foto: Facebook Flor Destéfanis

Los candidatos de Santa Rosa Gana son: Magdalena Ascurra, Leonardo Saile , Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González . En tanto, los candidatos suplentes son lan Giménez, Natalia Gago y Bruno Marzonetto.

Los nuevos ediles entrarán en funciones en mayo del año próximo.

De la nómina mencionada quien irá por la reelección es Leonardo Chicoco Saile, quien asumió como concejal en 2022.

Magdalena Ascurra es la actual secretaria de Gobierno, Hernán Dube es asesor de gabinete, Soledad Navarro es la delegada del distrito 12 de Octubre y Cintia González es secretaria de Intendencia.

Los otros 12 departamentos de la provincia realizaron sus elecciones junto al calendario nacional y provincial el 26 de octubre. Los que desdoblaron son, en mayor parte, gobernados por el peronismo como es el caso de San Rafael (Omar Félix), Maipú (Matías Stevanato), La Paz (Fernando Ubieta) y Santa Rosa (Flor Destéfanis),

En Luján el intendente es Esteban Allasino, del PRO, que para las próximas elecciones se aliará con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza ("el acuerdo está en un 99%).

Y en Rivadavia el jefe comunal es Ricardo Mansur del espacio independiente Sembrar.