Escándalo Adorni: el PRO se despegó de Milei y le exigió que defienda el cambio "y no al jefe de Gabinete"

Manuel Adorni criptomonedas La declaración jurada de Manuel Adorni incluye un patrimonio total que orilla los $944 millones al cierre del período 2025. Imagen genera con IA (Gemini).

De esta forma, Macri volvió a marcar una distancia estratégica con la Casa Rosada, capitalizando el malestar social que generaron las sucesivas justificaciones de Adorni sobre su millonario patrimonio, incluido 500.000 dólares ahorrados en negro.

Por su parte, la oposición pidió una sesión para interpelar a Adorni e impulsar la moción de censura en el Congreso de la Nación para el próximo 23 de junio.

El impacto de la presentación de la declaración jurada

El jueves 11 de junio se conocieron las rectificaciones de la declaración jurada que Adorni entregó ante la Oficina Anticorrupción, tras 35 días de dilaciones y promesas oficiales. El documento expuso un patrimonio total que orilla los $944 millones al cierre del período 2025, evidenciando inconsistencias severas que el funcionario intentó justificar bajo el argumento de antiguas inversiones en Bitcoin y ahorros guardados "en negro".

La reacción del PRO ya había tenido un primer capítulo de alta intensidad el miércoles por la tarde, cuando calificaron el accionar de Adorni como “una falta grave”. Desde el macrismo recordaron con especial dureza que el propio jefe de Gabinete había asegurado frente al Congreso de la Nación que no le ocultaba absolutamente nada al fisco, una aseveración que quedó desmentida por su propia firma en los formularios rectificativos.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, habían advertido los equipos técnicos del PRO.

Los 500.000 dólares bajo la lupa judicial

El eje de la tormenta radica en que Adorni admitió formalmente haber mantenido ocultos 500.000 dólares en sus presentaciones patrimoniales previas. Las idas y vueltas discursivas del ex vocero presidencial convertido en jefe de ministros profundizaron la desconfianza de sus aliados parlamentarios.

Mientras la Justicia Federal investiga la compra de su vivienda en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, el blindaje político del oficialismo empieza a mostrar fisuras insalvables.

Para el PRO, la bandera de la transparencia institucional se volvió un límite infranqueable en su alianza táctica con los libertarios. Con este posicionamiento, el partido de Macri le traslada toda la presión política a Javier Milei, exigiéndole decidir si sostendrá a un funcionario debilitado por las sospechas de corrupción o si priorizará la sintonía fina con el bloque legislativo que le garantiza gobernabilidad.