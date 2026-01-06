Bandera de Formosa: qué significa la guirnalda de laureles, las 9 estrellas, su forma y color

bandera de formosa (1) La propuesta de este diseño surge de la privilegiada ubicación de la Provincia de Formosa en el Cono Sur Americano y el rol protagónico que le cabe en el marco de la integración regional y continental.

El significado de la bandera de Formosa

La bandera fue creada como resultado de un concurso público organizado durante la Convención Constituyente de Formosa en 1991, en el marco de la reforma de la Constitución provincial. La convocatoria atrajo numerosas propuestas, y el diseño ganador firmado bajo el pseudónimo “Lapacho” fue obra de los arquitectos María Beatriz Sáez y Walter Willimburgh.

La aprobación oficial se realizó por resolución legislativa el 15 de marzo de ese año, estableciendo la bandera como uno de los símbolos oficiales de la provincia junto al escudo y el himno. En este sentido, la bandera presenta una composición claramente inspirada en la geografía y la identidad formoseña, con símbolos que destacan aspectos culturales y naturales:

Colores celeste y blanco: los colores predominantes hacen un guiño directo a la bandera Nacional Argentina, simbolizando la pertenencia de Formosa a la República Argentina. Además, representan la ubicación de la provincia en el Cono Sur, abrazado simbólicamente por el océano Atlántico y el océano Pacífico.

bandera de formosa (2) La proporción de la bandera es de 6:11 y fue adoptada en 1991.

Guirnalda de laureles / línea verde: una guirnalda de hoja de laurel recorre horizontalmente la bandera para señalar que el Tropico de Capricornio atraviesa la provincia. Este elemento no solo destaca un rasgo geográfico particular, sino también una conexión con la naturaleza regional y su clima subtropical.

Nueve estrellas amarillas: dispuestas en forma circular dentro de un triángulo blanco, las nueve estrellas representan los nueve departamentos en que se divide administrativamente la provincia.

Triángulo blanco: este elemento simboliza al Cono Sur Americano, con Formosa situada en el corazón del continente. Se entiende como un homenaje a la ubicación geográfica privilegiada de la provincia en América del Sur, que facilita la integración regional.

El 15 de marzo se celebra en la provincia el Día de la Bandera de Formosa, en homenaje a su creación en 1991. Esta fecha reúne actos oficiales y actividades educativas que resaltan el valor del símbolo en la vida comunitaria.