Bandera de Entre Ríos: qué significa la franja roja y por qué es símbolo de federalismo

La bandera de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, es uno de los símbolos más cargados de historia y sentido político del país. Aunque fue adoptada oficialmente recién en 1987, su diseño se remonta al siglo XIX y está directamente vinculado al federalismo y a los movimientos que marcaron la formación nacional
El significado de la bandera de Entre Ríos
A simple vista, la bandera entrerriana se parece mucho a la bandera argentina: posee tres franjas horizontales celeste, blanca y celeste. La diferencia clave es una franja roja en diagonal que cruza el paño desde el ángulo superior del asta hacia el inferior opuesto. Ese detalle es toda una declaración histórica.
Pues la franja roja simboliza el federalismo, postura política que defendía la autonomía de las provincias frente al centralismo porteño. Esa franja se asocia también con la tradición artiguista y con los caudillos federales que lucharon por una organización nacional más equitativa.
En otras palabras, representa resistencia al poder central, la defensa de los derechos provinciales y el legado político que marcó la identidad entrerriana. Esta bandera fue utilizada, de manera no oficial, durante el siglo XIX, pues estuvo presente en dos experiencias históricas claves:
- La República de Entre Ríos: una entidad efímera y parcialmente independiente creada en 1820, liderada por Francisco Ramírez. Su existencia fue breve, pero consolidó el símbolo como emblema regional.
- La Liga Federal (o Liga de los Pueblos Libres): un proyecto encabezado por José Gervasio Artigas que unía provincias y territorios bajo el ideal federalista.
Características de la bandera de Entre Ríos
- Se tomó como símbolo provincial al estandarte creado por José Gervasio Artigas en 1814.
- Fue adoptada en el Congreso de Oriente el 29 de junio de 1815.
- Recién en 1987, la provincia decidió adoptarla oficialmente.
- En el 2013, la Legislatura provincial ratificó la decisión con la sanción de la Ley 10.220.
- Los colores celeste y blanco hacen alusión a la bandera nacional y a Artigas.
- El color rojo de la bandera simboliza el pensamiento republicano, democrático y federal propio de la Liga de los Pueblos Libres o la Federación. Aunque originalmente representaba la sangre derramada durante las guerras por la independencia de España y el Imperio luso-brasileño y el federalismo.
- El 18 de junio de 2013 se sancionó la ley Nº 10.220, que establece que el Día de la Bandera de Entre Ríos es el 19 de junio.