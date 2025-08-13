Inicio Océano
¡No lo sabía!

El océano Pacífico es más alto que el Atlántico: estos son los efectos para los países

Los cinco océanos que cubren la Tierra son fundamentales para el clima y la vida, destacando el Pacífico por ser el más grande y tener un nivel más elevado que los otros.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El Pacífico

El Pacífico, un océano que sobresale por tamaño y nivel

Los océanos son vitales para el planeta Tierra, ya que estas enormes masas de agua regulan el clima, generan oxígeno puro y proporcionan una importante fuente de alimento. En el mundo existen cinco océanos, que están separados principalmente por los continentes, y en menor medida, por líneas imaginarias.

Entre estos cinco océanos, el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Austral, hay uno que sobresale por ser el más extenso en superficie. Esta inmensa masa de agua guarda numerosos secretos y posee características únicas. Te contamos cuál es y por qué su nivel es superior al de los demás.

Día Mundial de los océanos.jpg
Cinco gigantes de agua que sostienen nuestro planeta

Cinco gigantes de agua que sostienen nuestro planeta

¿Por qué el océano Pacífico está más alto que el Atlántico?

El océano Pacífico es el más grande y profundo del planeta, cubriendo una superficie superior a los 155 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, si se juntaran todos los continentes en una sola masa, el Pacífico aún los superaría en tamaño.

El océano Pacífico está más alto que el Atlántico debido a una combinación de factores geofísicos y oceanográficos. Principalmente, la forma irregular de la Tierra y las variaciones en la gravedad hacen que el agua se acumule más en ciertas áreas, elevando el nivel del Pacífico.

A pesar de su nombre, el Pacífico es una masa de agua llena de intensa actividad. Según la BCC, en cuanto a altura, hay una diferencia de alrededor de 20 centímetros entre el Pacífico y el Atlántico. Si bien, esta es una distancia pequeña, similar a la longitud de un lápiz, pero significativa.

descubrimiento, oceano.jpg
El Pacífico: el océano más grande del mundo

El Pacífico: el océano más grande del mundo

Efectos de la diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico

Algunos efectos de la diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico son

  • La diferencia de altura entre el océano Pacífico y el océano Atlántico genera variaciones en las corrientes marinas, afectando la circulación global del agua y el transporte de nutrientes en ambos océanos.
  • La distinta altura del océano Pacífico y el océano Atlántico influye en la formación de sistemas climáticos y fenómenos atmosféricos, como El Niño y la Oscilación del Atlántico, que afectan el clima en diversas regiones del mundo.
  • La diferencia en el nivel del océano Pacífico y el océano Atlántico contribuye a la diversidad de hábitats y ecosistemas, ya que afecta la temperatura, la salinidad y la presión del agua en cada uno de estos océanos.
  • La desigualdad en la altura del océano Pacífico y el océano Atlántico está relacionada con procesos geológicos y tectónicos que moldean los fondos marinos y las costas de ambos océanos, afectando la formación de montañas submarinas y fosas oceánicas.

Temas relacionados:

Te puede interesar