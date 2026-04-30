No es América del Sur: el océano que está a punto de inundar un continente

Aunque es un proceso lento, los científicos han detectado señales de alerta que indican que la transición de una grieta continental a una dorsal oceánica está más cerca de lo previsto.

Evidencia volcánica: El ascenso de magma está adelgazando la corteza terrestre hasta niveles extremos.

Actividad sísmica: La aparición de grietas repentinas en Kenia ha dejado claro que el suelo es inestable.

Inundación inminente: A medida que la tierra se hunde por debajo del nivel del mar, el agua del Mar Rojo y del Océano Índico terminará inundando la depresión, creando una nueva cuenca marina.

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El nacimiento de un nuevo continente

Este evento geográfico transformará la economía y el clima global. Cuando el agua finalmente irrumpa en el valle:

Aparecerá una nueva isla gigante: Gran parte de la costa oriental de África se convertirá en un continente insular similar a Madagascar.

Nuevas rutas marítimas: Países que hoy no tienen salida al mar, como Etiopía o Uganda, podrían convertirse en potencias portuarias en unos pocos millones de años.

Cambio climático local: La presencia de una nueva masa de agua alterará los patrones de lluvia en lo que hoy es una región propensa a la sequía.

¿Deberíamos preocuparnos?

Para la escala de tiempo humana, este es un proceso pausado: la placa se mueve apenas unos pocos milímetros por año. Sin embargo, las consecuencias inmediatas ya son visibles. La infraestructura en Kenia y Etiopía (carreteras, puentes y oleoductos) está sufriendo daños debido al movimiento del terreno.

La Tierra es un organismo vivo y cambiante. Lo que hoy vemos como una grieta en el polvo africano es, en realidad, el útero de un nuevo océano que cambiará la faz de nuestro planeta para siempre.