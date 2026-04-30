No es el guion de una película de desastres, es la tectónica de placas en plena acción. El Rift de África Oriental, una herida geológica que se extiende por miles de kilómetros, está acelerando su proceso de separación. Lo que hoy es una serie de valles y volcanes, en el futuro será el lecho de un nuevo océano que separará a países como Somalia, Kenia y Etiopía de la masa principal del continente.
No es América del Sur: el océano que está a punto de inundar un continente
La geología está redibujando el mapa del mundo. Una enorme fractura continental alcanzó un punto crítico y el océano Índico se prepara para tomar posesión
El punto de ruptura: La danza de las tres placas
El fenómeno ocurre en la región de Afar, donde tres placas tectónicas (la Nubia, la Somalí y la Arábiga) se están alejando entre sí. Este proceso, conocido como rifting, es el mismo que separó a América de África hace millones de años.
Aunque es un proceso lento, los científicos han detectado señales de alerta que indican que la transición de una grieta continental a una dorsal oceánica está más cerca de lo previsto.
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Evidencia volcánica: El ascenso de magma está adelgazando la corteza terrestre hasta niveles extremos.
Actividad sísmica: La aparición de grietas repentinas en Kenia ha dejado claro que el suelo es inestable.
Inundación inminente: A medida que la tierra se hunde por debajo del nivel del mar, el agua del Mar Rojo y del Océano Índico terminará inundando la depresión, creando una nueva cuenca marina.
El nacimiento de un nuevo continente
Este evento geográfico transformará la economía y el clima global. Cuando el agua finalmente irrumpa en el valle:
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Aparecerá una nueva isla gigante: Gran parte de la costa oriental de África se convertirá en un continente insular similar a Madagascar.
Nuevas rutas marítimas: Países que hoy no tienen salida al mar, como Etiopía o Uganda, podrían convertirse en potencias portuarias en unos pocos millones de años.
Cambio climático local: La presencia de una nueva masa de agua alterará los patrones de lluvia en lo que hoy es una región propensa a la sequía.
¿Deberíamos preocuparnos?
Para la escala de tiempo humana, este es un proceso pausado: la placa se mueve apenas unos pocos milímetros por año. Sin embargo, las consecuencias inmediatas ya son visibles. La infraestructura en Kenia y Etiopía (carreteras, puentes y oleoductos) está sufriendo daños debido al movimiento del terreno.
La Tierra es un organismo vivo y cambiante. Lo que hoy vemos como una grieta en el polvo africano es, en realidad, el útero de un nuevo océano que cambiará la faz de nuestro planeta para siempre.