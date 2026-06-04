Se peleaban por los terrenos de la abuela: adolescente fue apuñalado por su tío

Las heridas sufridas por el menor requirieron atención hospitalaria urgente. El diagnóstico médico confirmó cortes en una mano además de golpes en el hombro, brazo y espalda. La madre también sufrió lesiones leves durante el enfrentamiento físico ocurrido en pleno campo.

Tras el llamado de alerta, los efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. Lograron localizar al agresor minutos más tarde en un sendero cercano, donde procedieron con su aprehensión y el secuestro del arma utilizada. La familia atraviesa momentos de profunda conmoción por la gravedad de los hechos denunciados.

La justicia local interviene ahora en el caso para esclarecer los detalles de la disputa. La fiscalía especializada en litigios sucesorios tomó cartas en el asunto para investigar el origen de este conflicto territorial. El tío permanece detenido mientras los investigadores recopilan testimonios de los involucrados en Santiago del Estero.