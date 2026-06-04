El violento episodio ocurrió en el paraje La Calera, ubicado en el departamento Ojo de Agua. Allí, un adolescente resultó lesionado luego de un altercado vinculado a la posesión de terrenos que pertenecían a su abuela. La situación escaló de manera inesperada cuando un tío del joven intervino en la discusión con agresiones físicas directas.
Se peleaban por los terrenos de la abuela: adolescente fue apuñalado por su tío
Un grave suceso conmocionó a la localidad de Santiago del Estero tras una disputa familiar por tierras que terminó con un adolescente herido de arma blanca
La madre del menor caminaba por un camino vecinal junto a su hijo tras realizar tareas rurales cuando fueron interceptados. Los familiares mantuvieron un intercambio verbal relacionado con un conflicto de vieja data sobre la propiedad de inmuebles. La tensión creció rápidamente y el agresor utilizó un cuchillo de gran tamaño contra el joven.
El adolescente, al hospital
Las heridas sufridas por el menor requirieron atención hospitalaria urgente. El diagnóstico médico confirmó cortes en una mano además de golpes en el hombro, brazo y espalda. La madre también sufrió lesiones leves durante el enfrentamiento físico ocurrido en pleno campo.
Tras el llamado de alerta, los efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. Lograron localizar al agresor minutos más tarde en un sendero cercano, donde procedieron con su aprehensión y el secuestro del arma utilizada. La familia atraviesa momentos de profunda conmoción por la gravedad de los hechos denunciados.
La justicia local interviene ahora en el caso para esclarecer los detalles de la disputa. La fiscalía especializada en litigios sucesorios tomó cartas en el asunto para investigar el origen de este conflicto territorial. El tío permanece detenido mientras los investigadores recopilan testimonios de los involucrados en Santiago del Estero.