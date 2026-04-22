El mendocino Agustín Loser fue convocado a la Selección Argentina de Vóley para la VNL 2026

Cuándo debuta la Selección Argentina de Vóley en la VNL

La Selección Argentina de Vóley debutará en la Volleyball National League el próximo 10 de junio, en Brasil, primera escala. Luego viajará a Polonia y Japón para disputar el Week 2 y 3, respectivamente. El sexteto argentino debuta en Brasilia (Grupo 2) contra Serbia (16.30). El viernes 12 (20) juega con Irán; sábado 13 (15.30), contra Bulgaria; y domingo 14 (18) cierra contra Brasil el primer weekend.

De la presente edición de la VNL contará con la participación de 18 selecciones nacionales en cada categoría. Se disputarán un total de 116 partidos (Fase Preliminar y Fase Final), y cada equipo jugará un mínimo de 12 encuentros (Fase Preliminar).

El cuerpo técnico de la Selección, con Horacio Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina. Para esta temporada regresan a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo.

La lista de jugadores de la Selección Argentina de Vóley

Armadores

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Matías Giraudo

Federico Arquez

Nehuén D´Aversa

Puntas

Luciano Palonsky

Luciano Vicentín

Jan Martínez

Ignacio Luengas

Manuel Armoa

Tomás López

Lucas Conde

Fausto Díaz

Federico Debonis

Centrales

Agustín Loser

Martín Ramos

Nicolás Zerba

Joaquín Gallego

Imanol Salazar

Gustavo Maciel

Opuestos

Pablo Kukartsev

Germán Gómez

Pablo Denis

Mauro Gay

Líberos