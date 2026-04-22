La Selección Argentina de Vóley inicia su calendario de competiciones para la temporada 2026, y el entrenador Horacio Dileo volvió a convocar a un referente como el mendocino Agustín Loser. El central juega actualmente en el Sir Safety Perugia de Italia.
El mendocino Agustín Loser fue convocado a la Selección Argentina de Vóley para la VNL 2026
La FeVA dieron a conocer la lista de convocados para la VNL, y entre los destacados está el alvearense Agustín Loser y el experimentado armador Luciano De Cecco
Con la Liga de Vóleibol de las Naciones -VNL- en vista el nuevo entrenador Horacio Dileo, integrante del cuerpo técnico del saliente Marcelo Méndez, comienza su ciclo con un mix de jugadores, llamando a algunos experimentados, y apostando a los nuevo valores. Luego de la Liga tendrá el duro desafío del Campeonato Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028, en septiembre próximo.
Cuándo debuta la Selección Argentina de Vóley en la VNL
La Selección Argentina de Vóley debutará en la Volleyball National League el próximo 10 de junio, en Brasil, primera escala. Luego viajará a Polonia y Japón para disputar el Week 2 y 3, respectivamente. El sexteto argentino debuta en Brasilia (Grupo 2) contra Serbia (16.30). El viernes 12 (20) juega con Irán; sábado 13 (15.30), contra Bulgaria; y domingo 14 (18) cierra contra Brasil el primer weekend.
De la presente edición de la VNL contará con la participación de 18 selecciones nacionales en cada categoría. Se disputarán un total de 116 partidos (Fase Preliminar y Fase Final), y cada equipo jugará un mínimo de 12 encuentros (Fase Preliminar).
El cuerpo técnico de la Selección, con Horacio Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina. Para esta temporada regresan a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo.
La lista de jugadores de la Selección Argentina de Vóley
Armadores
- Luciano De Cecco
- Matías Sánchez
- Matías Giraudo
- Federico Arquez
- Nehuén D´Aversa
Puntas
- Luciano Palonsky
- Luciano Vicentín
- Jan Martínez
- Ignacio Luengas
- Manuel Armoa
- Tomás López
- Lucas Conde
- Fausto Díaz
- Federico Debonis
Centrales
- Agustín Loser
- Martín Ramos
- Nicolás Zerba
- Joaquín Gallego
- Imanol Salazar
- Gustavo Maciel
- Opuestos
- Pablo Kukartsev
- Germán Gómez
- Pablo Denis
- Mauro Gay
Líberos
- Franco Massimino
- Santiago Arroyo
- Federico Trucco
- Manuel Albrecht