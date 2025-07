La serie de billetes de 1 dólar de 1874 tiene en su anverso un retrato central de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. A la izquierda del retrato de Washington, se encuentra una viñeta de Cristóbal Colón avistando tierra.

Además, una característica distintiva de los billetes de 1874 es la eliminación del tinte verde y azul que estaba presente en la serie anterior de 1869. En su lugar, se añadió un diseño floral de color rojo alrededor de las palabras "WASHINGTON D.C.".

Otras de las características que se puede observar en el frente de este papel moneda es la frase "UNITED STATES NOTE", la cual reemplazó a "TREASURY NOTE", indicando claramente su condición de billete de curso legal emitido por el gobierno. También incluye la leyenda "THIS NOTE IS A LEGAL TENDER FOR ONE DOLLAR" (Esta nota es de curso legal por un dólar).

El reverso del billete fue completamente rediseñado en comparación con las series anteriores. En este caso en particular, se destaca un diseño de una gran “X” en el centro con la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA”.

De acuerdo a lo que informa el sitio especializado en numismática ‘CoinValueLookup’, el valor de este antiguo billete de 1 dólar dependerá de su grado de conservación. En condiciones normales, la mencionada pieza de colección puede subastarse entre 4,000 y 10,000 dólares.