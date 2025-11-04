Dólar oficial y dólar blue: cuál será su precio este martes 4 de noviembre cuando abran los bancos

dolares (13) El precio del dólar en los bancos y del dólar blue en las cuevas este martes 4 de noviembre

Cuál será el precio del dólar este jueves 4 de noviembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes 4 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.500

Banco Galicia: $1.490

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.495

Banco Supervielle: $1.500

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.500

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.495

Banco Credicoop: $1.495

Banco Macro: $1.505

Banco Piano: $1.490

dolares, cotizacion El dólar en el Banco Nación se comenzará vendiendo a $1.500.

Las cuevas confirmaron el precio del dólar blue

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue al momento que tengan su apertura las entidades financieras y se habilite el mercado cambiario y, con ello, las operaciones.

En ese sentido, se dio a conocer que las cuevas van a vender el dólar a un precio más barato que los bancos y lo tendrán a un precio de $1.445 en el inicio de la jornada de este martes.