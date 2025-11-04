Inicio Economía Dólar
Dólar oficial y dólar blue: cuál será su precio este martes 4 de noviembre cuando abran los bancos

Los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar este martes 4 de noviembre cuando abran los bancos. Las cuevas también dieron a conocer el valor del dólar blue

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál será el precio del dólar y del dólar blue este martes 4 de noviembre en bancos y cuevas 

Los bancos le confimaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este martes 4 de noviembre, cuando comiencen las operaciones bancarias. Al mismo tiempo, las cuevas dieron a conocer que venderán la moneda norteamericana a un precio menor al que lo tendrán las entidades financieras.

En el primer día hábil de noviembre, el dólar tuvo una levantada en su precio y, en promedio, se acercó a los $1.500, según las cifras que maneja el Banco Central. No obstante, algunos bancos lo pueden llegar a un valor más alto.

De hecho, el Banco Nación, que es un referente para todas las entidades, lo comenzará vendiendo al dólar, justamente, a $1.500 este martes 4 de noviembre, cuando abran los bancos en Buenos Aires.

dolares (13)
El precio del d&oacute;lar en los bancos y del d&oacute;lar blue en las cuevas este martes 4 de noviembre

Cuál será el precio del dólar este jueves 4 de noviembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes 4 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

  • Banco Nación: $1.500
  • Banco Galicia: $1.490
  • Banco ICBC: $1.495
  • Banco BBVA: $1.495
  • Banco Supervielle: $1.500
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.490
  • Banco Hipotecario: $1.500
  • Banco Santander: $1.500
  • Brubank: $1.495
  • Banco Credicoop: $1.495
  • Banco Macro: $1.505
  • Banco Piano: $1.490
dolares, cotizacion
El d&oacute;lar en el Banco Naci&oacute;n se comenzar&aacute; vendiendo a $1.500.

Las cuevas confirmaron el precio del dólar blue

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue al momento que tengan su apertura las entidades financieras y se habilite el mercado cambiario y, con ello, las operaciones.

En ese sentido, se dio a conocer que las cuevas van a vender el dólar a un precio más barato que los bancos y lo tendrán a un precio de $1.445 en el inicio de la jornada de este martes.

