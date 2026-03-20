Los rivales de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: los antecedentes y cómo llegan al certamen

Los antecedentes de los rivales de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores:

El primer partido que jugará el conjunto azul en la Libertadores será con Bolívar de Bolivia.

Bolívar de La Paz disputará su Copa Libertadores número 40, la cifra más alta de cualquier club boliviano. Además, fue el único equipo de su país en jugar una final continental, la Sudamericana 2004, donde perdió ante Boca.

Alcanzó las semifinales de la Libertadores en 1986 y 2014 y los cuartos de final en 2023. Buscará fortalecerse en la altura de La Paz (3.600 metros en el estadio Hernando Siles).

Dos jugadores conocidos para el fútbol argentino que el Bolívar tiene en sus filas son el arquero Carlos Lampe (38 años), capitán del equipo, quien pasó por Boca (no pudo jugar) y Atlético Tucumán. Además allí juega Martín Cauteruccio, el uruguayo que pasó por Quilmes, San Lorenzo e Independiente.

Luego el Azul del Parque deberá medirse con Fluminense, un histórico, ya que participó 10 veces en el certamen. El equipo que dirige Luis Zubeldía obtuvo su lugar en esta edición de la Copa Libertadores tras haber quedado quinto en la tabla del Brasileirao 2025.

En el torneo local actuamente el Flu se encuentra tercero con 13 unidades.

german-cano1.jpg Germán Cano juega en el Fluminense.

Allí juegan los argentinos Germán Cano, Luciano Acosta, Rodrigo Castillo, Juan Freytes y su figura es el centro delantero John Kennedy.

Por último, la Lepra se medirá con Deportivo La Guaira (marcha en la segunda posición de la Liga FUTVE, la primera división de ese país), equipo que participó por última vez en la Copa Libertadores en 2021, año en el que compartió grupo con Atlético Mineiro, Cerro Porteño y América de Cali. En su segunda participación histórica el equipo venezolano quedó en el último puesto tras empatar sus tres primeros encuentros.

Tiene como figura a Juan Castellanos, actúan dos argentinos en el plantel Franco Cáceres, Alexis Rodríguez y el DT es Héctor Bidoglio (es rosarino). Hace de local en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Los partidos de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores:

Se espera que en las próximas horas Conmebol confirme los días, horarios y sedes de cada uno de los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El camino de la Lepra será el siguiente:

Fecha 1

Independiente Rivadavia vs Bolívar

Fecha 2

Fluminense vs Independiente Rivadavia

Fecha 3

Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira

Fecha 4

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Fecha 5

Dep. La Guaira vs Independiente Rivadavia

Fecha 6