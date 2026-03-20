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Daniel Vila y los rivales de la Lepra en la Copa Libertadores: "Nos tocó una linda zona"

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, compartió sus impresiones tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por UNO
Daniel y Agustín Vila en el sorteo.

Daniel y Agustín Vila en el sorteo.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, compartió sus impresiones tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores desde Paraguay.

"Bien, bien, creo que nos tocó una linda zona. Tenemos que ir a Brasil, Venezuela, Bolivia. Así que contento, creo que para debutar por primera vez en Copa Libertadores, creo que tenemos una linda zona", expresó Vila, en La Red.

tapia - dirigentes
Daniel Vila y todos los dirigentes argentinos que asistieron al sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Daniel Vila y todos los dirigentes argentinos que asistieron al sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

La Lepra deberá ir a Río de Janeiro, Caracas y a la altura de La Paz. Consultado sobre si preferían evitar viajes largos, incluso si eso significaba enfrentar a rivales más difíciles, Vila respondió: "Bueno, son dos, tres horas de diferencia, pero da lo mismo que subirse al avión, entonces mucha diferencia no hay".

La fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará entre el 7 y el 9 de abril, con la Lepra jugando como local.

sorteo lepra

Los partidos de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

  • 7, 8 o 9/4 vs. Bolívar (L)
  • 14, 16 o 16/4 vs. Fluminense (V)
  • 28, 29 o 30/4 vs. Deportivo La Guaira (L)
  • 5, 6 o 7/4 vs Fluminense (L)
  • 19, 20 y 21/5 vs. Deportivo La Guaira (V)
  • 26, 27 o 28/5 vs. Bolívar (V)

Las fechas y horarios exactos están el lunes a más tardar

La Lepra como vidriera

En relación a los jugadores de Independiente Rivadavia convocados a selecciones nacionales como Álex Arce y Sebastián Villa, Vila comentó: "A uno le da placer, le da orgullo que los jugadores de selección tengan chances estando en Independiente Rivadavia de jugar la próxima Copa del Mundo".

Alex Arce

También destacó el caso de Tomás Palacios, quien tuvo un gran paso por Independiente Rivadavia y ha sido recientemente convocado a la Selección argentina. "Por supuesto, creo que Independiente es una gran vidriera, en los últimos años se ha transformado en eso", afirmó Vila.

El presente de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Sobre la continuidad de Sebastián Villa, Daniel Vila declaró: "Siempre conversamos con Sebastián y la vamos estirando. Ya lleva dos años en el club, aunque parezca mentira. Vamos a ver cuando llegue el mercado de pases".

villa lepraa

Finalmente, Vila reflexionó sobre los factores que influyen en la decisión de Villa de quedarse en Independiente Rivadavia. "Yo creo que hay una serie de factores. No es menor que él en mayo va a ser papá y va a tener una hija mendocina, creo que además le gusta la ciudad, le gusta el grupo, le gusta el club, es líder de sus compañeros, es capitán, se siente cómodo. Creo que esa suma de factores y obviamente su excelente rendimiento deportivo es una suma de factores que hace que él se sienta muy cómodo en el club y en Mendoza".

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