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Cuántos kilómetros viajará Independiente Rivadavia en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia vivió una jornada histórica. Con los rivales confirmados, cuántos kilómetros recorrerá en al Copa Libertadores 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores.

"Ya vas a ver, que los momentos de gloria van a volver", fue el grito de guerra con el que los hinchas de Independiente Rivadavia acompañaron a su equipo en los momentos malos. En aquellos donde la tabla de posiciones y el momento institucional marcaban que el Federal A estaba más cerca que llegar a la Primera División.

El tiempo pasó, la gente acompañó y la Lepra creció. Tanto que sumó dos títulos a sus vitrinas en apenas dos años y, como si fuera poco, en su segunda temporada en la Liga Profesional sacó boleto para disputar, nada más y nada menos, que la Copa Libertadores.

Daniel y Agustín Vila

Y este jueves se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de esos días que quedarán grabados a fuego en los libros de historia de la institución. Esta jornada se recordará como el día en el que el Azul conoció a los rivales que tendrá en el camino en su primera experiencia internacional.

Independiente Rivadavia formó parte del copón cuatro y fue uno de los últimos (de los 32 participantes) en conocer su destino. El azar determinó que el elenco de Alfredo Berti forme parte del Grupo C.

Allí, la Lepra se verá las caras con: Palmeiras (Brasil), Palmeiras (Brasil) y Palmeiras (Brasil). Inmediatamente sucedió esto, los fanáticos comenzaron a sacar cuentas para conocer los kilómetros que deberán recorrer en el certamen.

Los kilómetros que viajará Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia fue la tercera bolilla en salir del copón 4. El azar determinó que la Lepra tendrá como rivales a Fluminense (Brasil), Bolivar (Bolivar) y Deportivo La Guaira (Venezuela).

  • La distancia en línea recta entre el estadio Bautista Gargantini y el Maracaná (Río de Janeiro) es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Por ruta, la distancia supera los 2.600 km.
  • La distancia en línea recta entre el estadio Bautista Gargantini y el Estadio Hernando Siles (La Paz) es de aproximadamente 1.700 kilómetros. Por ruta, la distancia supera los 2.000 km.
  • La distancia en línea recta entre Mendoza y Caracas es de aproximadamente 4.800 kilómetros. La distancia en línea recta entre el estadio Bautista Gargantini estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuelaes de aproximadamente 7,000 kilómetros.
Independiente Rivadavia

El calendario de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:

  • Fecha 1 - Entre el 7 y 9 de abril
  • Fecha 2 - Entre el 14 y el 16 de abril
  • Fecha 3 - Entre el 28 y el 30 de abril
  • Fecha 4 - Entre el 5 y el 7 de mayo
  • Fecha 5 - Entre el 19 y el 21 de mayo
  • Fecha 6 - Entre el 26 y el 28 de mayo

El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre:

  • Octavos de final - Entre el 11 y el 20 de agosto
  • Cuartos de final - Entre el 8 y el 17 de septiembre
  • Semifinal - Entre el 14 y el 22 de octubre
  • Final - 28 de noviembre

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