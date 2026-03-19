Cuántos kilómetros viajará Independiente Rivadavia en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia formó parte del copón cuatro y fue uno de los últimos (de los 32 participantes) en conocer su destino. El azar determinó que el elenco de Alfredo Berti forme parte del Grupo C.

Allí, la Lepra se verá las caras con: Palmeiras (Brasil), Palmeiras (Brasil) y Palmeiras (Brasil). Inmediatamente sucedió esto, los fanáticos comenzaron a sacar cuentas para conocer los kilómetros que deberán recorrer en el certamen.

Los kilómetros que viajará Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia fue la tercera bolilla en salir del copón 4. El azar determinó que la Lepra tendrá como rivales a Fluminense (Brasil), Bolivar (Bolivar) y Deportivo La Guaira (Venezuela).

La distancia en línea recta entre el estadio Bautista Gargantini y el Maracaná (Río de Janeiro) es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Por ruta, la distancia supera los 2.600 km.

y el Maracaná (Río de Janeiro) es de aproximadamente 2.000 kilómetros. Por ruta, la distancia supera los 2.600 km. La distancia en línea recta entre el estadio Bautista Gargantini y el Estadio Hernando Siles (La Paz) es de aproximadamente 1.700 kilómetros. Por ruta, la distancia supera los 2.000 km.

y el Estadio Hernando Siles (La Paz) es de aproximadamente 1.700 kilómetros. Por ruta, la distancia supera los 2.000 km. La distancia en línea recta entre Mendoza y Caracas es de aproximadamente 4.800 kilómetros. La distancia en línea recta entre el estadio Bautista Gargantini estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuelaes de aproximadamente 7,000 kilómetros.

Independiente Rivadavia

El calendario de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:

Fecha 1 - Entre el 7 y 9 de abril

Fecha 2 - Entre el 14 y el 16 de abril

Fecha 3 - Entre el 28 y el 30 de abril

Fecha 4 - Entre el 5 y el 7 de mayo

Fecha 5 - Entre el 19 y el 21 de mayo

Fecha 6 - Entre el 26 y el 28 de mayo

El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre: