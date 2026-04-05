Bolívar, el rival de Independiente Rivadavia en la Libertadores, entrenó en Casa Amarilla y visitó La Bombonera

Por la mañana el plantel que dirige el argentino Flavio Robatto realizó trabajos de fútbol en espacio reducido, además de ejercicios tácticos.

El arquero de Bolívar Carlos Lampe volvió a La Bombonera

Carlos Lampe, arquero boliviano del Bolívar estuvo en Boca en el 2018 y no pudo atajar de manera oficial en ningún partido. El ex guardavallas del Xeneize visitó La Bombonera.

lampe-bolivar-bombonera Carlos Lampe visitó La Bombonera.

Lampe compartió imágenes en el estadio a las que acompañó con un corazón azul en su cuenta de Instagram. Primero se tomó una foto en la zona del estacionamiento de la cancha, con el nuevo cartel en las alturas que tiene el escudo de Boca en lo más alto. La otra fue en la platea, al borde del túnel por donde salen los futbolistas.

Bolívar viaja a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia

La delegación celeste viajará por la tarde de este domingo de Buenos Aires a Mendoza, donde el lunes cerrará sus entrenamientos.

En la zona también están el brasileño Fluminense y el venezolano Deportivo La Guaira.

Integra la delegación el jugador argentino Damián Batallini, quien se encuentra en un largo proceso de recuperación de una lesión.

En diciembre pasado, Batallini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, por ello tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Su regreso a los entrenamientos tardará varios meses.