Atento, Independiente Rivadavia: cómo le fue a Bolívar a días del debut en Copa Libertadores

Bolívar goleó y ya piensa en la Copa Libertadores

El equipo comandado por Flavio Robatto, exfutbolista y director técnico argentino-italiano, comenzó con el pie derecho su participación en la Liga 2026.

Su equipo fue ampliamente superior a su rival y se quedó de forma contundente con los tres puntos ante su público. Bolívar se fue al descanso con un marcador de 3-0 a favor. En el complemento sacó el pie del acelerador y supo liquidar las acciones.

Martín Cauteruccio, el uruguayo que conoce a la perfección el fútbol argentino, se despachó con un triplete y llega entonado al mano a mano con Independiente Rivadavia.

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Robatto saltó al campo de juego con un 4-4-2 bien marcado. Carlos Lampe fue el arquero. En el fondo se pararon Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo.

En mitad de cancha jugaron Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán y Jhon Velásquez. Por su parte, la ofensiva estuvo repartida entre Cauteruccio y Brian Oyola.

Si repasamos el plantel de Bolívar, además de su director técnico, nos encontramos con varios futbolistas argentinos. Estos son: Santiago Echeverría, Ignacio Gariglio, Patricio Rodríguez, Braian Oyola y Damián Batallini.

Independiente Rivadavia llega encendido al debut

El pasado jueves, en condición de visitante, Independiente Rivadavia venció a Tigre por 2-0 y se consolida como el mejor equipo del fútbol argentino.

El Azul es el puntero de la Zona B y, como si fuera poco, también quien mira a todos desde lo más alto de la Tabla Anual, la cual lidera con 26 puntos.

lepra 1 José Florentín abrió el camino del triunfo en cancha de Tigre.

Este martes, desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, la Lepra tendrá su tan esperado debut en la Copa Libertadores. Su rival será Bolívar, quien comenzó con el pie derecho su participación en el torneo boliviano.

Fluminense y Deportivo La Guaira, de Brasil y Venezuela respectivamente, son los otros dos equipos que completan el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente.