Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “R” (inicial de su nombre).
Es una niña tranquila, un tanto tímida y cuidadosa con sus pertenencias, aspecto físico y responsabilidades escolares. Logra relacionarse adecuadamente tanto con sus pares como con los adultos que se encuentran a su cuidado. Asiste a clases de dibujo y arte, como así también acrobacias en tela, lo cual hace con gran entusiasmo.
Además le gusta el vóley y participa activamente en las actividades organizadas por personal del hogar. Cuenta con su espacio de escucha tanto de operadores como de profesionales del hogar a fin de trabajar todo lo relacionado a su historia de vida y proceso de búsqueda de familia adoptiva, respecto a la cual pregunta constantemente.
En relación a lo escolar, en el año 2025 finalizó 5to grado de escuela común con un desempeño favorable en los contenidos, asistencia y conducta, aunque resulta necesario fortalecerla en su comprensión lectora. En términos generales es comprometida y responsable con sus estudios, tomando la iniciativa respecto a las actividades que debe realizar o material que debe llevar.
Pensamos que necesita contar con un entorno familiar que pueda acompañarla en sus necesidades materiales y psicoafectivas, y en los desafíos que implica su situación actual. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de R, pueden comunicarse al mail [email protected].