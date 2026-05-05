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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “R” (inicial de su nombre).

Es una niña tranquila, un tanto tímida y cuidadosa con sus pertenencias, aspecto físico y responsabilidades escolares. Logra relacionarse adecuadamente tanto con sus pares como con los adultos que se encuentran a su cuidado. Asiste a clases de dibujo y arte, como así también acrobacias en tela, lo cual hace con gran entusiasmo.

Además le gusta el vóley y participa activamente en las actividades organizadas por personal del hogar. Cuenta con su espacio de escucha tanto de operadores como de profesionales del hogar a fin de trabajar todo lo relacionado a su historia de vida y proceso de búsqueda de familia adoptiva, respecto a la cual pregunta constantemente.

En relación a lo escolar, en el año 2025 finalizó 5to grado de escuela común con un desempeño favorable en los contenidos, asistencia y conducta, aunque resulta necesario fortalecerla en su comprensión lectora. En términos generales es comprometida y responsable con sus estudios, tomando la iniciativa respecto a las actividades que debe realizar o material que debe llevar.

Pensamos que necesita contar con un entorno familiar que pueda acompañarla en sus necesidades materiales y psicoafectivas, y en los desafíos que implica su situación actual. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de R, pueden comunicarse al mail [email protected].

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