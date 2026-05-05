Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña

Es una niña tranquila, un tanto tímida y cuidadosa con sus pertenencias, aspecto físico y responsabilidades escolares. Logra relacionarse adecuadamente tanto con sus pares como con los adultos que se encuentran a su cuidado. Asiste a clases de dibujo y arte, como así también acrobacias en tela, lo cual hace con gran entusiasmo.

Además le gusta el vóley y participa activamente en las actividades organizadas por personal del hogar. Cuenta con su espacio de escucha tanto de operadores como de profesionales del hogar a fin de trabajar todo lo relacionado a su historia de vida y proceso de búsqueda de familia adoptiva, respecto a la cual pregunta constantemente.