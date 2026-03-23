Las expectativas de Franco Colapinto de cara al GP de Japón

Luego se refirió al trabajo que ha realizado Alpine cuyo esfuerzo está rindiendo buenos resultados: "Me ha impresionado el progreso que ha hecho la escudería en este inicio de temporada y la diferencia entre Melbourne y Shanghái fue evidente. La semana pasada estuve en Enstone trabajando con el equipo en el simulador. Fue estupendo compartir este resultado con ellos, teniendo en cuenta el esfuerzo que han realizado en los últimos meses".

Ahora se viene el GP de Japón en una pista que Colapinto no conoce: "Hemos demostrado de lo que somos capaces ahora y queremos seguir construyendo sobre esta base de cara a nuestro próximo reto en Suzuka. Estoy deseando correr por primera vez en mi carrera en Japón. Es un país increíble y tengo muchas ganas de vivir este fin de semana en este mítico circuito".

Pierre Gasly - Franco Colapinto Pierre Gasly y Franco Colapinto aguardan al GP de Japón

Colapinto va en búsqueda de más puntos

El objetivo primordial es que junto a su compañero Pierre Gasly vuelvan a sumar puntos ya que entre los dos han conseguido 10 ya que el francés logró uno en Australia (finalizó décimo) y ocho en China (quedó sexto).

Frente a esto, Colapinto agregó: "A juzgar por las primeras carreras del año, tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche, pero estoy motivado y listo para aprovechar nuestro buen resultado antes de un breve parón el mes que viene".

Steve Nielsen, director de la escudería francesa, se expresó en sintonía con el piloto argentino: "Nos fuimos de China con una mezcla de sentimientos bastante inusual, algo que el equipo probablemente no había experimentado en bastante tiempo. Sobre el papel, el resultado es evidentemente positivo, con nueve puntos sumados a lo largo del fin de semana y nuestro primer doble top 10 desde 2024. Podemos estar orgullosos de ello tras las dos primeras citas del calendario".

Circuito de Suzuka - GP de Japón

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Japón

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30.

Prácticas libres 2: 3.00 a 4.00.

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30.

Clasificación: 3.00 a 4.00.

Domingo 29 de marzo