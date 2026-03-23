Las expectativas de Franco Colapinto de cara al GP de Japón

Franco Colapinto no había logrado sumar puntos desde que llegó a Alpine situación que llegó a su fin cuando llegó en la décima posición en China, por lo que las expectativas han aumentado en la previa del GP de Japón.
Franco Colapinto sumó su primer punto en el GP de China y desde Alpine confían en que pueda volver a hacerlo en Japón
Franco Colapinto no había logrado sumar puntos desde que llegó a Alpine situación que llegó a su fin cuando llegó en la décima posición en China, por lo que las expectativas han aumentado en la previa del GP de Japón.
Su próximo desafío será en el circuito de Suzuka que cuenta con un trazado en forma de 8 con 18 curvas; se trata de una pista exigente con 53 vueltas con una longitud de 5.807 kilómetros. En total la carrera dispone de una distancia de 307.471 kilómetros.
En cuanto a su desempeño en China, el piloto argentino expresó: "Mirando atrás, me alegré mucho por salir de Shanghái con mi primer punto para el equipo, sobre todo tras unas emocionantes disputas a lo largo de toda la carrera. Sin embargo, es una pena no haber podido conseguir un resultado aún mejor. El potencial estaba ahí, pero varios factores no nos favorecieron".
Luego se refirió al trabajo que ha realizado Alpine cuyo esfuerzo está rindiendo buenos resultados: "Me ha impresionado el progreso que ha hecho la escudería en este inicio de temporada y la diferencia entre Melbourne y Shanghái fue evidente. La semana pasada estuve en Enstone trabajando con el equipo en el simulador. Fue estupendo compartir este resultado con ellos, teniendo en cuenta el esfuerzo que han realizado en los últimos meses".
Ahora se viene el GP de Japón en una pista que Colapinto no conoce: "Hemos demostrado de lo que somos capaces ahora y queremos seguir construyendo sobre esta base de cara a nuestro próximo reto en Suzuka. Estoy deseando correr por primera vez en mi carrera en Japón. Es un país increíble y tengo muchas ganas de vivir este fin de semana en este mítico circuito".
El objetivo primordial es que junto a su compañero Pierre Gasly vuelvan a sumar puntos ya que entre los dos han conseguido 10 ya que el francés logró uno en Australia (finalizó décimo) y ocho en China (quedó sexto).
Frente a esto, Colapinto agregó: "A juzgar por las primeras carreras del año, tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche, pero estoy motivado y listo para aprovechar nuestro buen resultado antes de un breve parón el mes que viene".
Steve Nielsen, director de la escudería francesa, se expresó en sintonía con el piloto argentino: "Nos fuimos de China con una mezcla de sentimientos bastante inusual, algo que el equipo probablemente no había experimentado en bastante tiempo. Sobre el papel, el resultado es evidentemente positivo, con nueve puntos sumados a lo largo del fin de semana y nuestro primer doble top 10 desde 2024. Podemos estar orgullosos de ello tras las dos primeras citas del calendario".
Viernes 27 de marzo
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo