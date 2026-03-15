Hace cuánto que Colapinto no sumaba puntos en la Fórmula 1

En esa oportunidad Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.

La otra competencia en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.

colapinto-gasly Colapinto habla con Gasly.

Ese día el argentino tuvo una gran actuación en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.

Ese GP de Azerbaiyán fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1: el GP de Japón

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo