Hace cuánto que Colapinto no sumaba puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto, con Alpine, tuvo una destacada labor en la madrugada de este sábado en el GP de China de Fórmula 1, finalizó décimo y así sumó sus primeros puntos luego de más de un año.
Franco Colapinto finalizó en la décima posición del GP de China de Fórmula 1 y así sumó sus primeros puntos en el 2926
Franco Colapinto, con Alpine, tuvo una destacada labor en la madrugada de este sábado en el GP de China de Fórmula 1, finalizó décimo y así sumó sus primeros puntos luego de más de un año.
Colapinto, que hizo una gran carrera, llegó a estar segundo e incluso se recuperó luego del llamativo choque del francés Esteban Ocon (Haas),tuvo una buena remontada en las últimas vueltas para finalizar en la zona de puntos.
La última vez que Colapinto había sumado puntos fue en el GP de Estados Unidos 2024, que se realizó el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.
En esa oportunidad Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.
La otra competencia en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.
Ese día el argentino tuvo una gran actuación en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.
Ese GP de Azerbaiyán fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.
Viernes 27 de marzo
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo