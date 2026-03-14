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Franco Colapinto hizo una buena clasificación y largará en el puesto 12 del GP de China de Fórmula 1

Franco Colapinto anduvo bien en la clasificación y largará 12° en el GP de China de Fórmula 1. Kimi Antonelli logró la pole

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto tuvo una buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1.

Colapinto tuvo una buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto, con Alpine, largará en el puesto 12 del GP de China de Fórmula 1, tras cumplir una buena clasificación este sábado en la madrugada. Mientras que en la carrera sprint que se corrió con anterioridad a esa competencia el argentino fue 14º.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole, mientras que el otro piloto en la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Russell.

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Colapinto es abrazado por Briatore tras la clasificaci&oacute;n.

Colapinto es abrazado por Briatore tras la clasificación.

Colapinto tuvo un muy buen comienzo en la Q1, en la que avanzó sin mayores problemas gracias a su registro de 1:33,634 que le permitió quedar en el 10° puesto.

En la Q2 el argentino mantuvo su ritmo para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzó para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

Colapinto se ilusiona con sumar puntos

El pilarense de 22 años, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona con sumar puntos.

El francés Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.

Fórmula 1: Antonelli logró la pole position

Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.

Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

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La clasificaci&oacute;n del GP de China. Colapinto largar&aacute; 12&ordm;.

La clasificación del GP de China. Colapinto largará 12º.

En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

Domingo 15 de marzo

  • Carrera: 04:00hs

La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+.

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