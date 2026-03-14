Franco Colapinto hizo una buena clasificación y largará en el puesto 12 del GP de China de Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole, mientras que el otro piloto en la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Russell.
Colapinto tuvo un muy buen comienzo en la Q1, en la que avanzó sin mayores problemas gracias a su registro de 1:33,634 que le permitió quedar en el 10° puesto.
En la Q2 el argentino mantuvo su ritmo para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzó para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.
Colapinto se ilusiona con sumar puntos
El pilarense de 22 años, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona con sumar puntos.
El francés Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.
Fórmula 1: Antonelli logró la pole position
Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.
Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc finalizaron tercero y cuarto respectivamente.
En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).
Colapinto en el GP de China de Fórmula 1
Domingo 15 de marzo
Carrera: 04:00hs
La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+.