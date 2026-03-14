Franco Colapinto hizo una buena clasificación y largará en el puesto 12 del GP de China de Fórmula 1

En la Q2 el argentino mantuvo su ritmo para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzó para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

Colapinto se ilusiona con sumar puntos

El pilarense de 22 años, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona con sumar puntos.

El francés Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.

Fórmula 1: Antonelli logró la pole position

Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.

Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

clasificacion-gp-china-colapinto La clasificación del GP de China. Colapinto largará 12º.

En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04:00hs

La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+.