Cómo quedó Colapinto en la carrera Sprint del GP de China de Fórmula 1

Aunque terminó en el 14° lugar, bastante lejos de los primeros ocho que sumaron puntos, el argentino redondeó unas 19 vueltas muy sólidas que le podrían permitir ganar confianza de cara a la clasificación.

Mientras que el francés Pierre Gasly largó en el séptimo puesto luego de la gran clasificación de este viernes por la madrugada, aunque no se pudo mantener arriba y quedó 11°.

Los británicos Russell y Hamilton tuvieron un lindo duelo en las primeras vueltas, pero promediando la mitad de la misma el primero de ellos tomó una buena distancia que mantuvo hasta al final, incluso a pesar del safety car que le dio emoción a las últimas vueltas.

Hamilton quedó en el tercer lugar, ya que fue superado por Leclerc. Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

colapinto2 Colapinto mejoró su performance en la Fòrmula 1

Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04:00hs

La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1