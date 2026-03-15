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Franco Colapinto finalizó en el 10º puesto en el GP de China de Fórmula 1 y sumó un punto

Franco Colapinto finalizó décimo en el GP de China de Fórmula 1 y sumó un punto. El ganador de la competencia fue el italiano Andrea Kimi Antonelli

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto tuvo una gran labor en el GP de China.

Colapinto tuvo una gran labor en el GP de China.

Franco Colapinto, con Alpine, tuvo una gran labor en la madrugada de este domingo en el GP de China de Fórmula 1, finalizó décimo y sumó un punto. El ganador de la carrera fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Nota en elaboración.

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