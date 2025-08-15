Estas son las efemérides que se conmemoran el viernes 15 de agosto

Día Mundial de la Relajación: Aunque poco se sabe desde cuándo y cómo surgió el Día Mundial de la Relajación, lo cierto es que desde hace algunos años se ha popularizado esta celebración y el hecho de que caiga en las vacaciones de verano de muchas personas, lo convierte en el momento ideal del año para mimarnos aunque sea por un día y poder alejar el estrés de nuestra vida.

15 de agosto efemerides (1) Esta terapia se basa en la creencia de que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y que el Reiki ayuda a estimular ese proceso.

Día Mundial del Reiki: Hoy se celebra el Día del Reiki, por ser el aniversario del nacimiento de su descubridor moderno, el Sensei Mikao Usui. Es considerado el padre del reiki porque fue quien redescubrió esta práctica de sanación que usa la energía universal o "chi" y que viene de época milenaria. El Reiki es una forma de terapia de energía que implica la transferencia de energía curativa a través de las manos.

Cuáles son las efemérides de este viernes 15 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

15 de agosto de 1962: sale al público la revista Amazing Fantasy n.º 15 en Estados Unidos, en la que por primera vez aparece el personaje de Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko.

15 de agosto de 1969: da comienzo el festival de Woodstock en Bethel (Estados Unidos), una congregación hippie con conciertos de música rock que superó los 400.000 asistentes y marcó un hito en la cultura del siglo XX.

15 de agosto de 1971: el presidente Richard Nixon de Estados Unidos pone fin al el patrón oro al anunciar la suspensión de la convertibilidad en metal del dólar estadounidense.

Richard Nixon . Con la inflación en aumento y una corrida del oro a la vista, el equipo del presidente Richard Nixon puso en marcha un plan que puso fin a la convertibilidad del dólar en oro e implementó controles de salarios y precios, lo que pronto puso fin al sistema de Bretton Woods.

15 de agosto de 1976: desaparece el Vuelo 011 de SAETA cuando sobrevolaba una región entre Quito y Cuenca (Ecuador). Los restos del avión fueron encontrados 26 años después (en el 2002) en el volcán Chimborazo, murieron las 59 personas que iban a bordo.

15 de agosto de 1977: En el radiotelescopio Big Ear (Radio Observatorio de la Universidad del Estado de Ohio) se recibe una señal de radio que por sus características podría ser de una civilización extraterrestre. Ha pasado a la historia como la 'Señal WOW' por la anotación que se hizo en el papel de impresora en el que fue registrado.

15 de agosto de 2003: El gobierno de Libia reconoce oficialmente su responsabilidad, pero no su culpa, en el atentado que causó que un avión de la Pan Am se estrellara en 1988 en Lockerbie (Escocia). En el que murieron 270 personas.

15 de agosto de 2003: Se produce un incendio en la refinería de la compañía Repsol en Puertollano (España) en el que mueren tres trabajadores.

15 de agosto de 2013: El Instituto Smithsoniano (Estados Unidos) anuncia que se ha descubierto una nueva especie de mamífero en América, al que han llamado 'olinguito' (Bassaricyon neblina). Pertenece a la familia de mapaches y coatíes, y es endémico de Colombia y Ecuador.