Cambiaron el mundo: cuáles son las efemérides de hoy jueves 7 de agosto

efemerides dia del faro 7 de agosto Los faros son grandes construcciones en forma de torre. Poseen un sistema de luminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro, útiles en la navegación nocturna.

Día Mundial de los Faros: El 7 de agosto se homenajea a una de las edificaciones situadas en paisajes espectaculares frente a océanos imponentes, que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Se celebra con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia en la señalización marítima.

Semana Mundial de la Lactancia Materna: Hoy termina de celebrarse en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.

Cuáles son las efemérides del 7 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te las contamos una por una:

7 de agosto de 1959: lanzamiento del Explorer 6 en EE. UU., con el fin de tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite.

7 de agosto de 1961: el cosmonauta soviético Gherman Titov orbita alrededor de la Tierra durante un día completo a bordo de la nave Vostok 2.

astronauta Guerman Titov fue el segundo hombre en volar al espacio y el primero en realizar un viaje de larga duración en este entorno hostil. También fue él quien tomó las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio.

7 de agosto de 1963: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) prohíbe la venta de armas a Sudáfrica.

7 de agosto de 1987: los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras firman un plan para la pacificación de la zona.

7 de agosto de 1992: tiene lugar la Conferencia de Desarme, que deriva en la firma del Tratado de Prohibición de Armamento Químico, con la asistencia de 39 países.

7 de agosto de 1994: en Yokohama (Japón) se celebra la X Conferencia Internacional sobre el Sida, enfermedad que afectaba ya a más de 36 millones de personas en todo el mundo.

7 de agosto de 1996: cerca de Biescas (Huesca, España) mueren 87 personas y 183 resultan heridas como consecuencia de una riada provocada por una tormenta que arrasó el camping Las Nieves.

7 de agosto de 1998: en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, el Frente Islámico del árabe Osama bin Laden perpetra dos atentados, que acaban con la muerte de 258 personas y unos 5.000 heridos.