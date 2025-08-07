Inicio Sociedad Mundo
Efemérides

Cambiaron el mundo: cuáles son las efemérides de hoy jueves 7 de agosto

El mundo está construido de historias y hechos que fueron pasando en su extensión y qué, hoy, se muestran en las efemérides populares

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cambiaron el mundo: cuáles son las efemérides de hoy jueves 7 de agosto

Cambiaron el mundo: cuáles son las efemérides de hoy jueves 7 de agosto

Las efemérides nos ayudan a tomar conciencia de algunos hechos del pasado que marcaron el camino que, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. También, se conmemoran fechas que recuerdan algo o buscan generar conciencia. Así que si no tienes un calendario a mano, quédate y te contamos todo sobre el 7 de agosto.

El 7 de agosto es una fecha cargada de significado, pues en él se conmemoran eventos que han dejado huella en el mundo. A lo largo de la historia, esta fecha atestiguo acontecimientos que, sin duda, marcaron un antes y un después.

Hoy es el Día de...

De acuerdo con el calendario de julio del blog DiaInternacionalde.com, este 7 de agosto se conmemora:

efemerides dia del faro 7 de agosto
Los faros son grandes construcciones en forma de torre. Poseen un sistema de luminaci&oacute;n conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro, &uacute;tiles en la navegaci&oacute;n nocturna.

Los faros son grandes construcciones en forma de torre. Poseen un sistema de luminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro, útiles en la navegación nocturna.

Día Mundial de los Faros: El 7 de agosto se homenajea a una de las edificaciones situadas en paisajes espectaculares frente a océanos imponentes, que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Se celebra con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia en la señalización marítima.

Semana Mundial de la Lactancia Materna: Hoy termina de celebrarse en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.

Cuáles son las efemérides del 7 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te las contamos una por una:

7 de agosto de 1959: lanzamiento del Explorer 6 en EE. UU., con el fin de tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite.

7 de agosto de 1961: el cosmonauta soviético Gherman Titov orbita alrededor de la Tierra durante un día completo a bordo de la nave Vostok 2.

astronauta
Guerman Titov fue el segundo hombre en volar al espacio y el primero en realizar un viaje de larga duraci&oacute;n en este entorno hostil. Tambi&eacute;n fue &eacute;l quien tom&oacute; las primeras fotograf&iacute;as de la Tierra desde el espacio.

Guerman Titov fue el segundo hombre en volar al espacio y el primero en realizar un viaje de larga duración en este entorno hostil. También fue él quien tomó las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio.

7 de agosto de 1963: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) prohíbe la venta de armas a Sudáfrica.

7 de agosto de 1987: los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras firman un plan para la pacificación de la zona.

7 de agosto de 1992: tiene lugar la Conferencia de Desarme, que deriva en la firma del Tratado de Prohibición de Armamento Químico, con la asistencia de 39 países.

7 de agosto de 1994: en Yokohama (Japón) se celebra la X Conferencia Internacional sobre el Sida, enfermedad que afectaba ya a más de 36 millones de personas en todo el mundo.

7 de agosto de 1996: cerca de Biescas (Huesca, España) mueren 87 personas y 183 resultan heridas como consecuencia de una riada provocada por una tormenta que arrasó el camping Las Nieves.

7 de agosto de 1998: en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, el Frente Islámico del árabe Osama bin Laden perpetra dos atentados, que acaban con la muerte de 258 personas y unos 5.000 heridos.

Temas relacionados:

Te puede interesar