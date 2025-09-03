Nación dejó sin efecto los cambios en el INV, Vialidad, el INTA y otros organismos

El gobierno de Javier Milei dejó sin efecto una serie de decretos y normas que disponían la fusión, eliminación y modificaciones de organismos públicos que había pasado por la motosierra de Federico Sturzenegger, como el INTA, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

INTA Mendoza El INTA es uno de los organismos en los que dejó sin efecto las fusiones y cierres de otros organismos.

El Ejecutivo efectivizó dejar sin efecto las medidas -que habían sido rechazadas por ambas Cámaras del Congreso-, mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025 publicados en el Boletín Oficial, por lo que las fusiones y cierres quedaron sin efecto desde este miércoles.