El ex comisario Dino Rossignoli pidió ser condenado por cobrar coimas de $150.000 a 20 cueveros

Asalto en la galería Tonsa.jpg Las coimas eran pagadas por cueveros de la galería Tonsa.

La semana pasada finalizó el juicio por el caso Stefano Canela y estaba previsto que este lunes comience el segundo debate por los 20 hechos de coimas. Pero Dino Rossignoli estaba acorralado por las pruebas: se encontraron decenas de chats con los cueveros que hacían referencias a los sobornos, aunque con ciertos eufemismos. No sólo eso, sino que los pagadores ya habían admitido haberlo hecho en un juicio abreviado que se realizó con anterioridad y por el cual pactaron una pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso más donación de cajas de leche a entidades públicas.

De esta forma, Dino Rossignoli admitió su autoría en los hechos y pactó con una condena con el fiscal federal Federico Baquioni que es de 6 años de prisión. Ahora restará que los jueces Pablo Salinas, Alejandro Piña y Héctor Cortés revisen el acuerdo y, si no hay sorpresas, dicten sentencia en los próximos días.

El comisario coimero

Cuando estalló el caso de las coimas que cobró Dino Rossignoli por parte de los dueños de Stefano Canela, se secuestraron tres teléfonos celulares que tenía el jefe de la Policía Federal y fueron enviados para extraer información. En estos aparatos tenía a simple vista varias conversaciones de Whatsapp con otros cueveros para acordar el pago de los sobornos.

Dino Rossignoli Policia Federal.jpg Dino Rossignoli, comisario de la Policía Federal, volverá a ser condenado.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2021 durante el lapso de un año. En ese período, Dino Rossignoli le cobró mensualmente una suma de $150.000 a cada uno de los cueveros, es decir, una suma total superior a $30 millones.

En las conversaciones quedó en evidencia que Dino Rossignoli se juntaba a "tomar un café" con cada uno de los cambistas, donde se concretaba el pago de la coima mensual. Luego, los mantenía al tanto sobre los operativos policiales que se iban a realizar en la zona. Las frases que utilizaba eran "hoy puede que llueva, metete las mesas", "nublado a partir de las 10", "llueve en la galería pero no te vas a mojar", "salen unos amigos a pasear" o "no se hace la fiesta".