Escándalo en la Liga Mendocina de Fútbol por certificados truchos: se comprobó la falsificación de firmas

Allanamiento Liga Mendocina.jpg En la sede de la Liga Mendocina de Fútbol hubo allanamientos y se secuestró material para la investigación.

Cómo sigue la causa que involucra a la Liga Mendocina de Fútbol

Sandovar explicó que de ahora en adelante se van a sumar pruebas. Indicó que va a declarar un cardiólogo y técnicos que determinarán cómo se realizarán los actos médicos correctos para contrarrestarlos con los que se denuncian como falsos.

También se realizarán las pericias contables, para determinar la trazabilidad del dinero y el monto total que corresponde a esta investigación.

Por otra parte, se pedirá a padres de chicos que cuenten las situaciones aparentemente irregulares que vieron en la Liga Mendocina de Fútbol. Hay que tener en cuenta que las firmas que se sindican como falsas, comenzaron a aparecer en 2022, es decir que desde esa fecha a esta parte, podrían haber sido miles los documentos médicos falsificados.

Además, se está investigando si para realizar los estudios se utilizó un electrocardiógrafo que es propiedad del municipio de Maipú.

La médica denunciante se encuentra en tratamiento psicológico

Tal y como lo dijo la abogada, la médica cardióloga a la que aparentemente le falsificaron las firma se encuentra pasando un momento de salud complejo. En principio está con atención psicológica y psiquiátrica por los perjuicios que esta situación le ha provocado.

Por este motivo, la mujer podría realizar una demanda civil a la Liga Mendocina de Fútbol y también a la empresa que brindaba los servicios de salud (SMM, siglas que se refieren a Sindicato de Municipales de Maipú).