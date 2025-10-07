Inicio Judiciales Megatecnología
Los líderes siguen prófugos

Megatecnología: se define la situación de la única detenida mientras los líderes del escándalo siguen prófugos

La cuñada de los colombianos de Megatecnología acumula más de 40 acusaciones por estafas genéricas y la Justicia puso fecha a la audiencia de prisión preventiva

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Megatecnología fue allanada en Morón 130 de Ciudad a mediados de agosto. Hay una detenida y 2 prófugos por estafas. 

La única detenida por el escándalo de las estafas millonarias de la empresa Megatecnología ya tiene fecha para enfrentar la audiencia de prisión preventiva mientras sus cuñados -los colombianos Cristian y Alejandra Holguín- siguen prófugos.

Daniela Heinrich está detenida en la modalidad domiciliaria con tobillera en la casa de sus padres, en Guaymallén, e imputada en más de 40 casos de estafas genéricas por disposición de la fiscal Mariana Pedot.

El martes 21 de octubre su situación procesal por estafas podría agravarse durante la audiencia de prisión preventiva que se desarrollará en el Polo Judicial Penal.

cristhian holguin estafa megatecnología
El dueño de Megatecnología, Cristian Holguín, huyó del país tras dejar un tendal de afectados por estafas. Por Instagram prometió devolver el dinero. La cuñada está presa en Mendoza.

Megatecnología: los hermanos Holguín siguen prófugos

Daniela Heinrich, cuñada de los prófugos Holguín, formaba parte de la empresa Megatecnología denunciada por más de 200 estafas genéricas por cifras millonarias por clientes que pagaron por computadoras e insumos que nunca recibieron.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que dispuso su detención y pidió la captura internacional de sus cuñados, los colombianos Cristian y Alejandra Holguín, buscados por la Justicia desde agosto último.

La empresa Megatecnología funcionaba en Morón 130 de Ciudad y cerró abruptamente a mediados de agosto (antes del feriado de mediados del mes) cuando el Ministerio Público Fiscal comenzó a recibir el aluvión de denuncias por estafas.

Los damnificados pagaron sumas que van desde los $500.000 hasta los $2.500.000 a través de billeteras virtuales, transferencias bancarias y tarjetas de crédito, pero los responsables y propietarios de Megatecnología jamás les entregaron los bienes informáticos.

Los abogados defensores de la imputada Daniela Heinrich apuestan a conseguir que la Justicia declare extinguida la acción penal mediante la reparación económica del daño causado a los denunciantes -con algunos hubo acuerdo y cancelación-, pero la cantidad de hechos es extraordinaria y el monto total es impactante por lo cual se descuenta que el proceso penal quedará encaminado en esta audiencia rumbo a un juicio oral y público.

mariana pedot.jpg
El caso Megatecnología está a cargo de la fiscal Mariana Pedot, de Delitos Económicos.

Megatecnología: escándalo de estafas sin precedentes

El escándalo por estafas de la empresa Megatecnología se perfila como uno de los casos más graves en Mendoza por la cantidad de personas damnificadas y el monto de dinero varias veces millonario en juego.

Semanas atrás, los abogados de Heinrich reclamaron la liberación de la mujer bajo el argumento de que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la pesquisa.

Sin embargo, los denunciantes y la abogada Susana Soleti, querellante designada por el Ministerio de Seguridad, consideraron que la única detenida podría escapar al exterior, como lo hizo su cuñado Cristian Holguín el 19 de agosto en vuelo directo Mendoza-Panamá.

