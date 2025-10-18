Desbarataron kioscos de venta de drogas en Guaymallén y detuvieron a dos personas

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 33 envoltorios con cocaína con un peso total de 9 gramos, un envoltorio de marihuana de 0,8 gramos, dos teléfonos celulares, dos plantas de cannabis de casi un kilo y 93.700 pesos en efectivo.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro de todos los elementos y la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Unidad 32.

Una mujer detenida en el barrio Nuevo Amanecer

Horas más tarde, la policía realizó otro allanamiento en el barrio Nuevo Amanecer, de Dorrego. En el lugar detuvieron a una mujer de 36 años, señalada como responsable de un kiosco de drogas.

Durante la requisa se encontraron 94 envoltorios de cocaína con un peso total de 40 gramos, además de 10 envoltorios tipo “raviol”, un trozo de marihuana, balanzas digitales, bicarbonato, utensilios de corte y fraccionamiento, un plato con restos de cocaína y cinco teléfonos celulares. También se incautaron 296.300 pesos en efectivo.

Por disposición de la fiscal Andía, la detenida fue trasladada a la Unidad 32, donde quedó incomunicada hasta completar su identificación judicial.

Ambos procedimientos forman parte de una investigación iniciada por denuncias anónimas que alertaban sobre la venta de drogas en la zona. Las autoridades no descartan que los puntos desbaratados estén vinculados entre sí y continúan las pesquisas para determinar el alcance de la red.