Emir Félix implacable: "Se terminó la expectativa y la confianza en Milei"

"Vamos a llamar a los mendocinos a ponerle un límite a Milei"

Envalentonado con el clima preelectoral que deja para Mendoza este claro triunfo en Buenos Aires, Emir Félix adelantó que la estrategia de campaña del PJ local seguirá el rumbo que se trazó, y que insistirán con el lema de "ponerle un límite a Javier Milei".

el-peronismo-mendocino-el-este-emir-felix-omar-gimenez-matias-stevanatojpg Emir Félix confirmó que la campaña del PJ local irá a reafirmar el mensaje de que se ha caído la expectativa positiva con la gestión de Javier Milei.

"Mendoza es la provincia más castigada por esta política económica. La economía regional en Mendoza que tiene que ver con la manufactura, con la generación de empleo, es la más castigada del país. Si el gobierno no está dispuesto a aceptar el mensaje que le han dado los bonerenses ayer, nosotros vamos a llamar a los mendocinos a que ratifiquemos el mensaje de que nos está yendo mal".

El diagnóstico que saldrá a militar el PJ mendocino es que el agro está "prácticamente devastado: no es que no tenga rentabilidad, sólo tiene pérdida". Y en paralelo mostrarán que también el sector industrial y comercial perdió aquella expectativa de que el futuro cercano podría ser mejor.

De muestra resaltarán que hay industrias que cierran, como Comeca en San Rafael, y otras grandes empresas que también deciden irse del país como Shell y Carrefour. Además de que el multipromocionado Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI) no está convocando las inversiones esperadas.

"El gobierno no está dispuesto a escucharnos"

Félix criticó también la postura de Javier Milei de ratificar el camino político y económico de su gestión y no escuchar el mensaje de las urnas.

"El Gobierno no está dispuesto a escucharnos. Ayer el presidente subió y dijo nuestra locura va bárbara. Esto es una realidad, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando para que en octubre se ratifique el mensaje al Gobierno".

"La situación es que este plan económico y aplicado con burla y con crueldad no funciona". concluyó.