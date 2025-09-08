Inicio Emir Félix
Elecciones bonaerenses

Emir Félix implacable: "Se terminó la expectativa y la confianza en Milei"

El presidente del PJ y candidato a diputado nacional aseguró que el triunfo en las elecciones bonaerenses reflejó el desencanto con la gestión de Milei

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
Emir Félix interpretó que el aplastante triunfo del PJ en Buenos Aires fue un mensaje del electorado que busca ponerle un límite al Gobierno de Javier Milei. 

Foto: captura de pantalla Séptimo Día -El Siete

"Quedó claro que el gobierno perdió confianza y para construir economía se necesita confianza". Así de contundente fue la lectura que hizo Emir Félix del aplastante triunfo del PJ en las elecciones de Buenos Aires. Sin restarle protagonismo a Axel Kicillof, el candidato a diputado nacional por Mendoza, interpretó que el electorado salió a ponerle un límite "al nivel de locura del Gobierno".

El presidente del PJ mendocino reveló que su partido esperaba este resultado porque estaban midiendo cómo venía cayendo el nivel de expectativas positivas del votante. De hecho hicieron dos mediciones, una en marzo y otra en agosto y allí se mostraba claramente la caída de esa expectativa.

axel kicillof resultados elecciones buenos aires 2025
Axel Kicillof celebró el triunfo del PJ en Buenos Aires y se posiciona como un posible candidato presidenciable para el 2027.

"Esto de que estamos mal pero vamos bien se terminó. Esa expectativa se terminó y se ha manifestado ayer pero se terminó mucho antes. No es que haya un proceso político aparte del resultado de la elección. Quienes no están viendo los síntomas se están equivocando y son los que esperaban otra elección ayer", reafirmó en diálogo con Primeras Voces de radio Nihuil.

"Vamos a llamar a los mendocinos a ponerle un límite a Milei"

Envalentonado con el clima preelectoral que deja para Mendoza este claro triunfo en Buenos Aires, Emir Félix adelantó que la estrategia de campaña del PJ local seguirá el rumbo que se trazó, y que insistirán con el lema de "ponerle un límite a Javier Milei".

el-peronismo-mendocino-el-este-emir-felix-omar-gimenez-matias-stevanatojpg
Emir Félix confirmó que la campaña del PJ local irá a reafirmar el mensaje de que se ha caído la expectativa positiva con la gestión de Javier Milei.

"Mendoza es la provincia más castigada por esta política económica. La economía regional en Mendoza que tiene que ver con la manufactura, con la generación de empleo, es la más castigada del país. Si el gobierno no está dispuesto a aceptar el mensaje que le han dado los bonerenses ayer, nosotros vamos a llamar a los mendocinos a que ratifiquemos el mensaje de que nos está yendo mal".

El diagnóstico que saldrá a militar el PJ mendocino es que el agro está "prácticamente devastado: no es que no tenga rentabilidad, sólo tiene pérdida". Y en paralelo mostrarán que también el sector industrial y comercial perdió aquella expectativa de que el futuro cercano podría ser mejor.

De muestra resaltarán que hay industrias que cierran, como Comeca en San Rafael, y otras grandes empresas que también deciden irse del país como Shell y Carrefour. Además de que el multipromocionado Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI) no está convocando las inversiones esperadas.

"El gobierno no está dispuesto a escucharnos"

Félix criticó también la postura de Javier Milei de ratificar el camino político y económico de su gestión y no escuchar el mensaje de las urnas.

"El Gobierno no está dispuesto a escucharnos. Ayer el presidente subió y dijo nuestra locura va bárbara. Esto es una realidad, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando para que en octubre se ratifique el mensaje al Gobierno".

"La situación es que este plan económico y aplicado con burla y con crueldad no funciona". concluyó.

