Está confirmado el precio del dólar el viernes 22 de agosto cuando abran los bancos

Luego de un par de semanas en las que el precio del dólar tuvo mucho movimiento, esta semana se estabilizó alrededor de los $1.315, aunque este jueves tuvo un aumento, el que se puede ver en el precio al que lo venderá el Banco Nación la moneda norteamericana en el inicio de este viernes. En tanto, el resto de los bancos manejará cifras similares, tanto por debajo como por encima.

El precio del dólar ha subido esta semana, aunque se mantiene alejado de los $1.375 que llegó a valer hace algunas semanas. En tanto, el dólar blue se ubicó otra vez por debajo del oficial y llegó a $1.320, valor con el que arrancará su cotización este viernes 22 de agosto.