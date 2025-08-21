Está confirmado el precio del dólar el viernes 22 de agosto cuando abran los bancos

En una semana muy marcada por la estabilidad del dólar, los bancos más grandes informaron al Banco Central (BCRA) sobre el precio del dólar cuando este viernes 22 de agosto comiencen las operaciones cambiarias.
Luego de un par de semanas en las que el precio del dólar tuvo mucho movimiento, esta semana se estabilizó alrededor de los $1.315, aunque este jueves tuvo un aumento, el que se puede ver en el precio al que lo venderá el Banco Nación la moneda norteamericana en el inicio de este viernes. En tanto, el resto de los bancos manejará cifras similares, tanto por debajo como por encima.
El precio del dólar ha subido esta semana, aunque se mantiene alejado de los $1.375 que llegó a valer hace algunas semanas. En tanto, el dólar blue se ubicó otra vez por debajo del oficial y llegó a $1.320, valor con el que arrancará su cotización este viernes 22 de agosto.
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, el precio de venta para cada dólar en la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este viernes 22 de agosto:
Entre las inversiones más populares y simples de hacer en cada uno de los diferentes bancos se encuentra el plazo fijo en dólares. Con ella, las entidades buscan que los ahorristas, que compran moneda norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Además, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro en dólares remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado, pero que, a diferencia del plazo fijo, ofrecen un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta inversión.