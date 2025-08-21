Las consultaron lo vaticinaron: el precio del dólar a fin de año que esperan los expertos

Hasta el momento, el precio máximo alcanzado por el dólar ha sido de $1.375, para luego bajar a los actuales $1.315. No obstante, las consultoras que forman parte del informe global que elabora Focus Economics señalan que para fin de año se espera una subida, aunque siguen confiando en las políticas económicas de Javier Milei.

precio dolar argentina.jpg Las consultoras ven futuros aumentos en el precio del dólar

Cuál es el precio que puede alcanzar el dólar a fin de año

Según este informa de Focus Economics, todas las consultoras esperan que el precio del dólar sea más alto a fin de año, aunque no superaría los $1.400 a pesar de la incertidumbre que genera cada año electoral.

En ese sentido, las consultoras esperan que el dólar llegue a un promedio de $1.394 para fin de año, mientras que el dólar blue cerraría el 2025 en un precio cercano a los $1430. En cambio, para el 2026, las firmas económicas visualizan un salto superior en el dólar oficial hasta llegar a los $1.629.