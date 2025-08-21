Inicio Economía Dólar
Inversiones

Las consultaron lo vaticinaron: el precio del dólar a fin de año que esperan los expertos

El dólar es la obsesión de muchos argentinos y las consultoras más importantes vaticinaron cuál será su precio a fin de año

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál es el precio que puede alcanzar el dólar a fin de año

Cuál es el precio que puede alcanzar el dólar a fin de año

La obsesión por el dólar es algo de nunca acabar en Argentina. Si bien, esta semana se ha mantenido estable, cuando tiene movimientos bruscos se convierte en un tema de charla en todos los lugares, en redes sociales y, por ello mismo, también es un tema de continuo análisis por todas las consultoras que se encargan de hacer estudios económicos.

En ese sentido, la publicación LatinFocus se encarga de tomar las proyecciones de las 50 principales consultoras a la hora de elaborar un pronóstico sobre a cuánto puede llegar el dólar, además de otras variables económicas y este mes ya dio a conocer su escenario de fin de año.

dolar, precio del dolar
El precio que puede alcanzar el d&oacute;lar a fin de a&ntilde;o seg&uacute;n las consultoras econ&oacute;micas

El precio que puede alcanzar el dólar a fin de año según las consultoras económicas

Cuál es el precio máximo que ha tenido el dólar

Desde que se eliminó el cepo cambiario, muchos han vaticinado un escenario realmente funesto y que, hasta ahora, no se ha cumplido. Si bien, desde hace varias semanas, la moneda norteamericana dejó de estar cerca de los $1.100, el piso más bajo que ha tenido, también ha sabido mantenerse alejada de la franja superior, la que se actualiza cada mes.

Hasta el momento, el precio máximo alcanzado por el dólar ha sido de $1.375, para luego bajar a los actuales $1.315. No obstante, las consultoras que forman parte del informe global que elabora Focus Economics señalan que para fin de año se espera una subida, aunque siguen confiando en las políticas económicas de Javier Milei.

precio dolar argentina.jpg
Las consultoras ven futuros aumentos en el precio del d&oacute;lar

Las consultoras ven futuros aumentos en el precio del dólar

Cuál es el precio que puede alcanzar el dólar a fin de año

Según este informa de Focus Economics, todas las consultoras esperan que el precio del dólar sea más alto a fin de año, aunque no superaría los $1.400 a pesar de la incertidumbre que genera cada año electoral.

En ese sentido, las consultoras esperan que el dólar llegue a un promedio de $1.394 para fin de año, mientras que el dólar blue cerraría el 2025 en un precio cercano a los $1430. En cambio, para el 2026, las firmas económicas visualizan un salto superior en el dólar oficial hasta llegar a los $1.629.

Temas relacionados:

Te puede interesar