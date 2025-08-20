Con un blue estable, volvió a subir el dólar oficial y cerró a $1.315

Por su parte, el dólar blue había llegado a $1.235 para la compra y $1.345 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. Pero finalmente se estabilizó en los $1.340.

Con todo, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en U$S 41.705 millones.

Cuál fue el dólar más barato del día

Como referencia habitual del mercado, el dólar mayorista tocó los $1.301 con una suba de 0,7%. Sin embargo, al final de la rueda promediaba los $1.292,50, confirmándose como el dólar más barato del día.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,8% hasta $1.307,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,6% hasta los $1.313.

El dólar tarjeta, en cambio, trepó 0,34% para terminar ubicándose en los $1.717, con el 30% de recargo incluido.