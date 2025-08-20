Con un blue estable, volvió a subir el dólar oficial y cerró a $1.315

El dólar oficial cerró hoy en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en la cotización de Banco Nación. Ese valor representó una suba de $5 respecto del cierre de ayer, con un dólar blue que se mantuvo sin cambios respecto de la víspera.
El dólar oficial cerró hoy en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en la cotización de Banco Nación. Ese valor representó una suba de $5 respecto del cierre de ayer, con un dólar blue que se mantuvo sin cambios respecto de la víspera.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.315 y $1.320 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.338.
Fue la primera suba de la semana para el dólar oficial, que alcanzó el mismo precio del lunes. Y la segunda en lo que va del mes de agosto.
Por su parte, el dólar blue había llegado a $1.235 para la compra y $1.345 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. Pero finalmente se estabilizó en los $1.340.
Con todo, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en U$S 41.705 millones.
Como referencia habitual del mercado, el dólar mayorista tocó los $1.301 con una suba de 0,7%. Sin embargo, al final de la rueda promediaba los $1.292,50, confirmándose como el dólar más barato del día.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,8% hasta $1.307,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,6% hasta los $1.313.
El dólar tarjeta, en cambio, trepó 0,34% para terminar ubicándose en los $1.717, con el 30% de recargo incluido.