Inicio Sociedad Casa
Con un poco de hilo

Cómo achicar la cintura de una falda de tela: en casa y con un truco

Un truco de ropa es una herramienta elemental en el hogar. Este tipo de herramientas heredadas de nuestras abuelas son perfectas para coser en casa sin gastar

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Te explico cómo coser la cintura de tu falda en pocos minutos

Te explico cómo coser la cintura de tu falda en pocos minutos

Si quieres emprender una nueva tarea, hobby o actividad artesanal en casa, la costura es una buena opción. Un truco de costura es una herramienta creativa que te permite confeccionar prendas de ropa desde cero, arreglar viejas piezas, diseñar accesorios y trabajar la paciencia.

La ropa a veces se rompe, ensucia o gasta, pero eso no es motivo para descartarla o enviarla al fondo del armario. En esta ocasión te voy a compartir un truco de costura para que puedas achicar la cintura de tus faldas de tela en casa en pocos minutos y con dos materiales.

costura
Puedes achicar la cintura sin utilizar hilo, aguja o tijeras

Puedes achicar la cintura sin utilizar hilo, aguja o tijeras

Cómo puedo achicar la cintura de la falda en casa y sin gastar de más

Si tu pollera preferida se estiró, te queda grande o simplemente quieres subir la cintura para hacerla más cómoda y moderna, puedes realizar este arreglo en casa con un par de ganchos y una cinta de raso.

  1. Coloca la falda del revés para realizar el truco bien y con prolijidad.
  2. Coloca dos trabas gancho o alfileres de gancho enfrentados, con unos 8 cm de distancia.
  3. Pasa la cinta de raso por ambas trabas y ajusta en el medio hasta que te quede bien la cintura. Haz un nudo o moño con la cinta.
arreglar falda
Puedes hacer un ojal con hilo para pasar la cinta por la cintura

Puedes hacer un ojal con hilo para pasar la cinta por la cintura

Es un truco de costura en casa muy rápido que te puede sacar de apuros antes de una salida o cita. También sirve para ajustar otras prendas de ropa como jeans, pantalones y vestidos sueltos.

Un truco de costura en casa: cuál es la historia de la falda

La falda es una prenda de ropa antigua y clásica con una enorme e interesante historia de evolución. En ciertas épocas y culturas, la falda era la prenda básica de las mujeres, quienes no tenían permitido utilizar pantalones.

Las polleras nacen en el Antiguo Egipto, cuando tango hombres como mujeres utilizaban prendas de ropa de este tipo, sin distinción. Las mujeres utilizaban faldas largas hasta los pies de lino y algodón. Los hombres se colocaban polleras por encima de las rodillas con accesorios más ostentosos.

falda
Una prenda de ropa cargada de historia

Una prenda de ropa cargada de historia

Fue recién en 1730 cuando las primeras mujeres comenzaron a acortar las faldas y realizar diseños de pantalones holgados. En 1851 Amelia Bloomer realizó una fusión de la pollera y el pantalón, una prenda de ropa innovadora para la época.

La prenda de ropa continuó evolucionando. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las polleras pasaron a un segundo plano, producto del cambio social, cultural y la creciente introducción de las mujeres al mundo laboral y la esfera pública.

Temas relacionados:

Te puede interesar