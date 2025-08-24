Cómo achicar la cintura de una falda de tela: en casa y con un truco

La ropa a veces se rompe, ensucia o gasta, pero eso no es motivo para descartarla o enviarla al fondo del armario. En esta ocasión te voy a compartir un truco de costura para que puedas achicar la cintura de tus faldas de tela en casa en pocos minutos y con dos materiales.
Si tu pollera preferida se estiró, te queda grande o simplemente quieres subir la cintura para hacerla más cómoda y moderna, puedes realizar este arreglo en casa con un par de ganchos y una cinta de raso.
Es un truco de costura en casa muy rápido que te puede sacar de apuros antes de una salida o cita. También sirve para ajustar otras prendas de ropa como jeans, pantalones y vestidos sueltos.
La falda es una prenda de ropa antigua y clásica con una enorme e interesante historia de evolución. En ciertas épocas y culturas, la falda era la prenda básica de las mujeres, quienes no tenían permitido utilizar pantalones.
Las polleras nacen en el Antiguo Egipto, cuando tango hombres como mujeres utilizaban prendas de ropa de este tipo, sin distinción. Las mujeres utilizaban faldas largas hasta los pies de lino y algodón. Los hombres se colocaban polleras por encima de las rodillas con accesorios más ostentosos.
Fue recién en 1730 cuando las primeras mujeres comenzaron a acortar las faldas y realizar diseños de pantalones holgados. En 1851 Amelia Bloomer realizó una fusión de la pollera y el pantalón, una prenda de ropa innovadora para la época.
La prenda de ropa continuó evolucionando. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las polleras pasaron a un segundo plano, producto del cambio social, cultural y la creciente introducción de las mujeres al mundo laboral y la esfera pública.