El consumo fantasma: ¿gastan energía los electrodomésticos apagados pero enchufados?

¿Quién tiene razón? Lo cierto es que los pertenecientes al primer grupo están bastante acertados. Existe un consumo de energía o gasto fantasma que ni siquiera percibimos.

Muchos electrodomésticos chupan energía incluso cuando están apagados. Por el simple hecho de estar enchufados, electrodomésticos y aparatos de uso diario siguen consumiendo energía.

enchufe Qué pasa si dejamos los electrodomésticos enchufados y apagados.

Ejemplo de ello son los televisores de la casa, los equipos de música, los cargadores de celular, las computadoras, los microondas y todo electrodoméstico que tenga alguna luz o panel digital cuando está apagado. Por ejemplo, los microondas que tienen la hora en la pantalla digital.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), los electrodomésticos que generan este consumo fantasma de energía representan un 5 y hasta un 10 por ciento del consumo eléctrico general de la casa.

¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Simplemente deberías desenchufar los electrodomésticos inactivos o los que no utilizas durante el día. Es obvio que algunos, como la heladera, deben permanecer con energía, pero el resto no tiene por qué.

¿Cuáles son los electrodomésticos de la casa que gastan más energía?

Esto depende de la eficiencia energética del aparato, pero, en general, hay algunos electrodomésticos que consumen más simplemente por la función que cumplen.

caloventor Es importante leer bien las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos.