Dejar enchufados los electrodomésticos que no utilizas constantemente puede ser un gran problema. Dejando de lado la heladera o el termotanque, muchas veces dejamos los cargadores de celular, la pava eléctrica y la freidora en el toma corriente, incluso cuando no los usamos ¿Qué impacto tiene esto en la energía de la casa?
El consumo fantasma: ¿gastan energía los electrodomésticos apagados pero enchufados?
Cuando nos vamos de casa y dejamos el cargador del celular o cualquier electrodoméstico enchufado, podemos estar desperdiciando energía
Muchos aparatos consumen bastante energía y otros no hacen una diferencia muy grande en la boleta de la luz. Saber y comprender todo esto es de una importancia vital para llevar la economía de la casa al día y sin gastos innecesarios.
¿Los electrodomésticos enchufados pero apagados gastan energía?
Esta duda es muy antigua y frecuente. Hay quienes dicen que los electrodomésticos gastan incluso cuando están apagados y también están quienes defienden la idea de que los electrodomésticos modernos vienen preparados para no gastar energía enchufados y apagados.
¿Quién tiene razón? Lo cierto es que los pertenecientes al primer grupo están bastante acertados. Existe un consumo de energía o gasto fantasma que ni siquiera percibimos.
Muchos electrodomésticos chupan energía incluso cuando están apagados. Por el simple hecho de estar enchufados, electrodomésticos y aparatos de uso diario siguen consumiendo energía.
Ejemplo de ello son los televisores de la casa, los equipos de música, los cargadores de celular, las computadoras, los microondas y todo electrodoméstico que tenga alguna luz o panel digital cuando está apagado. Por ejemplo, los microondas que tienen la hora en la pantalla digital.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), los electrodomésticos que generan este consumo fantasma de energía representan un 5 y hasta un 10 por ciento del consumo eléctrico general de la casa.
¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Simplemente deberías desenchufar los electrodomésticos inactivos o los que no utilizas durante el día. Es obvio que algunos, como la heladera, deben permanecer con energía, pero el resto no tiene por qué.
¿Cuáles son los electrodomésticos de la casa que gastan más energía?
Esto depende de la eficiencia energética del aparato, pero, en general, hay algunos electrodomésticos que consumen más simplemente por la función que cumplen.
- La heladera es uno de los electrodomésticos que más energía consume. Esto se debe al tiempo de uso, ya que está encendida las 24 horas.
- El lavarropas también gasta bastante energía, pero no por el tiempo de encendido, sino por la potencia propia del aparato.
- Dentro de los electrodomésticos de uso estacional, el caloventor es el que más energía consume, incluso más que un aire acondicionado.