Cómo obtener tu casa propia: estos son los planes de vivienda del IPV que están vigentes

Muchas familias, o personas solas, sueñan con la posibilidad de tener una casa propia. En ese sentido, los créditos hipotecarios son una opción importante, pero que no está al alcance de todos. Es por ello que el Instituto Provincial de VIvienda (IPV) tiene diferentes líneas para acceder a una propiedad.
Cada uno de estos planes de vivienda del IPV depende de la situación habitacional de las personas, los ingresos y las posibilidades de acceso. Si biento, todos ellos están activos, las inscripciones no son permanentes, sino que se abren y se avisan cada cierto tiempo.
Los planes de vivienda que tiene el IPV para la casa propia
En la actualidad, el IPV tiene cinco líneas o planes de vivienda activos. Estos son:
- Mendoza Construye Línea I
- Mendoza Construye Línea II
- Construyo Mi Casa
- Mejoro Mi Casa
- IPV Mi Casa
De todos ellos, en la actualidad, el más requerido es el Construyo Mi Casa. Este plan de viviendas es para todos aquellos que posean un terreno en donde construir una casa que posea desde 55 metros cuadrados e implica una cuota inicial de menos de $300.000.
En tanto, el Mendoza Construye I está dirigido a familias cuyo ingresos sean menores a dos ingresos mínimos. Para inscribirse, en este caso, hay que acudir a los municipios, que son los que reciben las postulaciones y priorizan a las familias, según los proyectos existentes o en ejecución.
En cuanto al Plan Mejoro Mi Casa, en este caso el IPV brinda soluciones para reparar o realizar ampliaciones de viviendas ya existentes.
Los otros planes de vivienda del IPV
En tanto, los otros dos planes para obtener la casa propia, Mendoza Construye II e IPV Mi Casa, se encuentran activos, aunque las inscripciones están cerradas por el momento.
En el caso de IPV Mi Casa, la adjudicación se realizó mediante sorteo entre los postulantes que cumplían los requisitos establecidos. En tanto, en Mendoza Construye Línea II, la asignación se llevó adelante teniendo en cuenta el orden de inscripción y la disponibilidad de ahorro por parte de los postulantes para completar el aporte requerido.