Cómo obtener tu casa propia: estos son los planes de vivienda del IPV que están vigentes

Mendoza Construye Línea I

Mendoza Construye Línea II

Construyo Mi Casa

Mejoro Mi Casa

IPV Mi Casa

De todos ellos, en la actualidad, el más requerido es el Construyo Mi Casa. Este plan de viviendas es para todos aquellos que posean un terreno en donde construir una casa que posea desde 55 metros cuadrados e implica una cuota inicial de menos de $300.000.

En tanto, el Mendoza Construye I está dirigido a familias cuyo ingresos sean menores a dos ingresos mínimos. Para inscribirse, en este caso, hay que acudir a los municipios, que son los que reciben las postulaciones y priorizan a las familias, según los proyectos existentes o en ejecución.

En cuanto al Plan Mejoro Mi Casa, en este caso el IPV brinda soluciones para reparar o realizar ampliaciones de viviendas ya existentes.

IPV, casa, vivienda

Los otros planes de vivienda del IPV

En tanto, los otros dos planes para obtener la casa propia, Mendoza Construye II e IPV Mi Casa, se encuentran activos, aunque las inscripciones están cerradas por el momento.

En el caso de IPV Mi Casa, la adjudicación se realizó mediante sorteo entre los postulantes que cumplían los requisitos establecidos. En tanto, en Mendoza Construye Línea II, la asignación se llevó adelante teniendo en cuenta el orden de inscripción y la disponibilidad de ahorro por parte de los postulantes para completar el aporte requerido.