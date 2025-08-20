Cómo limpiar la campana extractora de la cocina sin esfuerzo y en poco tiempo

Limpiar campana cocina Paso a paso para limpiar la campana de la cocina.

El método consiste en aprovechar el vapor combinado con bicarbonato y una pastilla para lavavajillas. Esta mezcla es súper efectiva y despegará la grasa que está pegada al extractor.

El primer paso es desmontar los filtros de la campana (recuerda hacerlo con la campana apagada). Estos filtros suelen estar sujetos por una pestaña que se presiona hacia dentro.

Luego, pon a hervir agua en una olla (la cual debe estar debajo de la campana), y el vapor ablanda la grasa incrustada de la campana. Añade en el agua 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y una pastilla para lavavajillas.

La pastilla para el lavavajillas es un potente desengrasante, ideal para limpiar electrodomésticos como el horno, la lavadora o el mismo lavavajillas. Una vez que la pastilla y el bicarbonato estén disueltos en el agua, enciende la campana y deja que el vapor penetre en ella.

Deja actuar el vapor durante una hora y, después, pasa un trapo con desengrasante por el interior de la campana para eliminar los restos de grasa. Deberás tener en cuenta que el agua de la olla se irá reduciendo, por lo que tendrás que ir agregando más agua a medida que pase el tiempo.

Los filtros de la campana pueden limpiarse con una mezcla de bicarbonato y agua caliente, y dejar actuar durante 30 minutos antes de enjuagar. Si están muy sucios puedes añadir un poco de vinagre blanco para potenciar la limpieza.

Filtros campana extractora Los filtros de la campana se retiran para su limpieza.

Antes de volver a colocar los filtros en la campana, tendrás que asegurarte que todas sus piezas estén secas y sin agua, para que no se formen hongos.