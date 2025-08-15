Un conductor alcoholizado protagonizó un accidente al chocar con una camioneta

Mientras, los médicos de las ambulancias revisaron a los ocupantes de los vehículos y constataron que tenían heridas leves, sin necesidad de traslado a un hospital.

Las primeras hipótesis fueron que el Peugeot 206 circulaba por calle Avellaneda hacia el norte y habría cruzado Bandera de los Andes con el semáforo en rojo, lo que provocó el accidente con la camioneta que circulaba hacia el este.

Un conductor alcoholizado habría provocado el accidente

El hombre que conducía la camioneta y quien lo hacía en el Peugeot 206 fueron sometidos a tests de alcoholemia que se realiza por protocolo en todo accidente de tránsito.

De esa manera, confirmaron que el hombre de 28 años manejaba el 206 tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, lo que superó casi cuatro veces el límite permitido por Ley.

Mientras que el el hombre de 33 años que manejaba la Ford Ranger tenía 0,09 gramos de alcohol en sangre, muy por debajo de los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitido.

A pesar de las medidas y multas aplicadas al conductor alcoholizado, la esquina de Bandera de los Andes y Avellaneda, de Guaymallén, quedó con tránsito demorado mientras se realizaron las pericias y el despeje de la calzada.