Alcoholemia positiva

Un conductor alcoholizado protagonizó un accidente al chocar con una camioneta

Fue en Guaymallén donde la Policía confirmó que había un conductor alcoholizado tras realizar el testeo. Por el accidente hubo demoras en el tránsito

El conductor alcoholizado tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre. Fue detectado tras un accidente en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

Un conductor alcoholizado habría provocado un accidente en Guaymallén donde chocó con una camioneta. Tránsito municipal, la Policía y ambulancias trabajaron en el lugar. El test de alcoholemia alcanzó casi cuatro veces más que lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Varios llamados al 911 alertaron sobre un accidente cerca de las 5.10 de este viernes, en calles Bandera de los Andes y Avellaneda, de Guaymallén, donde un Peugeot 206 había quedado en el medio del cruce, y una camioneta Ford Ranger estaba a varios metros de distancia.

accidente guaymallen conductor alcoholizado
El conductor alcoholizado iba al mando de un Peugeot 206 que quedó en el medio del cruce de calles Bandera de los Andes y Avellaneda, de Guaymallén.

La Policía, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y Tránsito de Guaymallén llegaron al punto del accidente donde tomaron las primeras medidas y regularon la circulación de los pocos vehículos que transitaban por la zona por la hora y por este viernes no laborable que no cuenta con la actividad habitual.

Mientras, los médicos de las ambulancias revisaron a los ocupantes de los vehículos y constataron que tenían heridas leves, sin necesidad de traslado a un hospital.

Las primeras hipótesis fueron que el Peugeot 206 circulaba por calle Avellaneda hacia el norte y habría cruzado Bandera de los Andes con el semáforo en rojo, lo que provocó el accidente con la camioneta que circulaba hacia el este.

Un conductor alcoholizado habría provocado el accidente

El hombre que conducía la camioneta y quien lo hacía en el Peugeot 206 fueron sometidos a tests de alcoholemia que se realiza por protocolo en todo accidente de tránsito.

De esa manera, confirmaron que el hombre de 28 años manejaba el 206 tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, lo que superó casi cuatro veces el límite permitido por Ley.

Mientras que el el hombre de 33 años que manejaba la Ford Ranger tenía 0,09 gramos de alcohol en sangre, muy por debajo de los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitido.

A pesar de las medidas y multas aplicadas al conductor alcoholizado, la esquina de Bandera de los Andes y Avellaneda, de Guaymallén, quedó con tránsito demorado mientras se realizaron las pericias y el despeje de la calzada.

