Una madrugada muy triste conmocionó a todos en la localidad de Pocito, San Juan. Es que un hombre perdió la vida de forma instantánea, en una tragedia desatada tras perder el control de su moto, chocar contra un árbol a un costado del camino y salir despedido hacia un canal de riego.
Tragedia a metros de su casa: se estrelló contra un árbol en su moto y lo encontró su novia
Escenas de mucho dolor se vivieron en la madrugada de este lunes, con la muerte de un hombre que chocó con su moto. La tragedia generó muchísima angustia
La tragedia derivó en una escena desgarradora cuando la propia pareja de la víctima se encontró de frente con el cuadro fatal, a metros de su casa. Pese al aviso desesperado a las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para reanimarlo.
Las autoridades judiciales y policiales preservaron la escena del accidente para llevar a cabo los peritajes correspondientes.
El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que ordenó la intervención del Gabinete Científico para reconstruir la mecánica exacta de la tragedia y descartar la participación de terceros en la maniobra fatal.
Tragedia en San Juan: quién era hombre que murió
Con la llegada de los peritos y tras la constatación de las autoridades en el lugar del accidente, la víctima fue identificada como Franco Emanuel Reta, de 39 años, vecino de la zona de Pocito.
La tragedia causó una profunda consternación entre los familiares y allegados del hombre, quienes acudieron al lugar envueltos en un clima de extrema conmoción al enterarse de la noticia a pocos metros de la vivienda que habitaba.
Cómo se dieron los hechos de la tragedia en San Juan
El accidente fatal ocurrió pasada la medianoche del domingo en las inmediaciones de la calle Mendoza, en el departamento Pocito.
Según las primeras pericias realizadas en el terreno, el conductor transitaba a bordo de su moto cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el dominio del rodado.
Fuera de control, la moto impactó de lleno contra un árbol de la banquina y la fuerza del choque despidió al conductor hacia el interior de un canal de riego contiguo. Al registrarse el impacto a muy corta distancia de su hogar, su novia salió a buscarlo al advertir que no llegaba y fue quien descubrió el cuerpo en la zona del choque.
En pocas palabras
- Tragedia en San Juan: Un hombre de 39 años murió al chocar su moto contra un árbol en Pocito.
- Hallazgo fatal: Su novia descubrió el cuerpo a metros de su casa, tras el violento impacto.
- Investigación en curso: La justicia analiza las causas del accidente para determinar la mecánica exacta del siniestro vial.