Tragedia a metros de su casa: se estrelló contra un árbol en su moto y lo encontró su novia

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que ordenó la intervención del Gabinete Científico para reconstruir la mecánica exacta de la tragedia y descartar la participación de terceros en la maniobra fatal.

Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Tragedia en San Juan: quién era hombre que murió

Con la llegada de los peritos y tras la constatación de las autoridades en el lugar del accidente, la víctima fue identificada como Franco Emanuel Reta, de 39 años, vecino de la zona de Pocito.

La tragedia causó una profunda consternación entre los familiares y allegados del hombre, quienes acudieron al lugar envueltos en un clima de extrema conmoción al enterarse de la noticia a pocos metros de la vivienda que habitaba.

Foto: gentileza tiempodesanjuan.

Cómo se dieron los hechos de la tragedia en San Juan

El accidente fatal ocurrió pasada la medianoche del domingo en las inmediaciones de la calle Mendoza, en el departamento Pocito.

Según las primeras pericias realizadas en el terreno, el conductor transitaba a bordo de su moto cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el dominio del rodado.

Fuera de control, la moto impactó de lleno contra un árbol de la banquina y la fuerza del choque despidió al conductor hacia el interior de un canal de riego contiguo. Al registrarse el impacto a muy corta distancia de su hogar, su novia salió a buscarlo al advertir que no llegaba y fue quien descubrió el cuerpo en la zona del choque.