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Emoción

Video: Juan Cruz Yacopini volvió a manejar a 9 meses del accidente que casi le cuesta la vida

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini se puso frente a un volante y volvió a manejar. Lo hizo acompañado de profesionales y es parte de su rehabilitación

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]

Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino de 27 años, volvió a ponerse al frente de un volante y manejar luego de 9 meses del accidente que sufrió en El Carrizal que casi le costó la vida. El video del emotivo momento lo subió a sus redes, donde fiel a su estilo, posteó con humor, pero luego, con seriedad, dijo que "es un regalo enorme".

El video en el que se ve a Juan Cruz Yacopini mientras manejaba fue publicado este fin de semana y generó todo tipo de repercusiones de apoyo, felicidad y de alegría ante los grandes avances de la recuperación del piloto. Las imágenes fueron grabadas en el predio del Instituto Fleni donde permanece internado y avanza con su rehabilitación.

En el posteo, Juan Cruz expresó con humor: "Menos mal que le toca ver el Rally de Marruecos desde afuera porque, si corría, les ganaba caminando", tal como bromea en casi todos los contenidos que sube para mostrar sus logros. Luego, fuera de todo chiste, manifestó: “Volver a subirme a un auto y manejar es un regalo enorme”.

El accidente de Juan Cruz Yacopini que casi le costó la vida

El piloto que es campeón mundial de Bajas Cross Country 2025 tuvo un grave accidente el 19 de diciembre de 2025, en El Carrizal, donde estaba con amigos y se tiró al agua en una zona poco profunda. Como consecuencia golpeó su cabeza y sufrió graves lesiones cervicales.

Juan Cruz Yacopini estuvo al borde de la muerte, pero los médicos lo estabilizaron y en cuanto pudieron lo trasladaron al Instituto Fleni, en Buenos Aires, donde avanza en su sorprendente rehabilitación, la cual muestra sin problemas a través de sus redes desde que volvió a hablar, los ejercicios que realiza, cuando volvió a estar de pie y caminar.

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