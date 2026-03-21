Esta es la supuesta enfermedad que padece Leonardo DiCaprio: la teoría sobre su diagnóstico que se volvió viral

Leonardo DiCaprio (2)

Científicos de la Universidade de Santiago de Compostela publicaron en 2019 un estudio sobre el signo de Frank, al que calificaban como “un accidente anatómico” que se puede observar "en más de la mitad de la población adulta de ambos sexos".

Desde esta casa de estudios aseguran que "se presenta con más frecuencia en pacientes con valores patológicos de algunos factores de riesgo cardiovascular modificables y/o con antecedentes de evento cardiovascular".

La historia del signo de Frank

En 1973, el neumólogo estadounidense Saunders T. Frank describió la presencia de un surco diagonal en el lóbulo de la oreja, conocido como "signo de Frank", como un posible indicador de enfermedad cardiovascular. Décadas espués, su utilidad sigue siendo objeto de debate debido a que muchos de los estudios realizados presentan inconsistencias y resultados muy variables.

Embed - Este SIGNO En La OREJAEs Indicador De ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR¿Lo Tienes?

La oreja es, junto con la nariz, el único órgano que crece a lo largo de toda la vida, por lo que cuando una persona padece enfermedad arterioesclerótica también sufre pequeñas lesiones vasculares en diversas zonas. En teoría, si se produce una lesión en la orega (como la marca diagonal que presenta DiCaprio), se origina un crecimiento desigual fomentando el pliegue.