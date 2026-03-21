En los últimos días ha comenzado a circular una teoría donde se asegura que Leonardo DiCaprio podría padecer lo que se conoce como signo de Frank. Quienes son expertos en el tema, dicen que esto es procupante porque el actor tiene tan solo 51 años.
Esta es la supuesta enfermedad que padece Leonardo DiCaprio: la teoría sobre su diagnóstico que se volvió viral
El actor de Hollywood presente un pliegue en una de sus orejas, el cual es considerado como marcador de enfermedad cardiovascular
¿Qué es el signo de Frank?
En pocas palabras, el signo de Frank es una enfermedad coronaria. En la mayoría de los casos, esta patología se demuestra a través de una hendidura diagonal que se inicia en el borde inferior del conducto auricular externo y se dirige con una angulación de 45 grados hacia el borde del lóbulo del pabellón auricular.
Se cree además que el signo de Frank indica un envejecimiento prematuro y la pérdida de fibras elásticas dérmicas y vasculares. Aunque tiene una sensibilidad limitada, el signo es más útil para el diagnóstico en personas menores de 60 años que en personas mayores.
Científicos de la Universidade de Santiago de Compostela publicaron en 2019 un estudio sobre el signo de Frank, al que calificaban como “un accidente anatómico” que se puede observar "en más de la mitad de la población adulta de ambos sexos".
Desde esta casa de estudios aseguran que "se presenta con más frecuencia en pacientes con valores patológicos de algunos factores de riesgo cardiovascular modificables y/o con antecedentes de evento cardiovascular".
La historia del signo de Frank
En 1973, el neumólogo estadounidense Saunders T. Frank describió la presencia de un surco diagonal en el lóbulo de la oreja, conocido como "signo de Frank", como un posible indicador de enfermedad cardiovascular. Décadas espués, su utilidad sigue siendo objeto de debate debido a que muchos de los estudios realizados presentan inconsistencias y resultados muy variables.
La oreja es, junto con la nariz, el único órgano que crece a lo largo de toda la vida, por lo que cuando una persona padece enfermedad arterioesclerótica también sufre pequeñas lesiones vasculares en diversas zonas. En teoría, si se produce una lesión en la orega (como la marca diagonal que presenta DiCaprio), se origina un crecimiento desigual fomentando el pliegue.