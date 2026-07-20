Glaxo de Lali Espósito llega al Festival de Toronto: ¿de qué trata?

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¿De qué trata 'Glaxo'?

La película es una adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino. La misma está ambientada en un pequeño pueblo de provincia entre fines de la década de 1950 y los años '80.

Glaxo cuenta la historia de cuatro jóvenes cuya amistad queda destruida para siempre cuando un expolicía y su bella esposa llegan al pueblo donde se encuentra la fábrica que da título al film. La película es descripta como "una historia sobre el deseo y la venganza, ambientada en un tiempo en que todo un país perdió la inocencia".

"Hace unos años tuve la suerte de recibir la propuesta de adaptar la que considero una obra prodigiosa de la literatura argentina contemporánea, escrita por el gran Hernán Ronsino. La coyuntura argentina hizo inviable al proyecto en su forma original, pero Brasil vino al rescate. Un fantástico equipo y elenco argentino-brasileño (…) hermanado para producir lo que hoy parece un pequeño milagro", aseguró Naishtat en sus redes sociales.

Glaxo es la segunda novela del escritor argentino Hernán Ronsino, publicada por la editorial Eterna Cadencia en 2009. Es considerada la segunda parte de la denominada "trilogía pampeana" de Ronsino, conformada por las también novelas La descomposición (2007) y Lumbre (2013).

"Cada año, nos esforzamos por seleccionar películas que sean relevantes para el momento actual y que tengan el poder de generar un diálogo enriquecedor con nuestro público, y estos títulos de Presentaciones Especiales son un fiel reflejo de ello", dijo Anita Lee, Directora de Programación del TIFF.

"Desde directores debutantes hasta las películas más esperadas del año y voces vanguardistas, este grupo de filmes muestra la autenticidad, lo inesperado y la ambición del cine actual. Sin duda, estarán entre los títulos más comentados del Festival, cautivando al público y generando expectación mucho después de que terminen los créditos. Nos complace compartir estas obras originales con el público del TIFF en septiembre", aseguraron desde el festival.