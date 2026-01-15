La Inteligencia artificial de Elon Musk restringe la edición de fotos tras las críticas

Desde la plataforma aseguraron que mantienen una política de “tolerancia cero” frente a la desnudez no consentida, el contenido sexual no deseado y cualquier forma de explotación sexual infantil. También indicaron que han tomado acciones contra cuentas que violan sus normas y que denunciarán ante las autoridades aquellos casos vinculados con abuso sexual infantil.

Estas decisiones se producen en un contexto de fuerte presión regulatoria, especialmente en Europa. En países como España, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar si Grok podría haber incurrido en delitos relacionados con la difusión de violencia sexual contra la infancia.

La Inteligencia artificial de la red social X, conocida como Grok, vuelve a estar en el centro del debate global.

Elon Musk y un escándalo que sacude a X

El propio Elon Musk quedó envuelto en la controversia cuando, en tono irónico, publicó una imagen suya generada por IA en bikini, en medio del debate global. Más recientemente, el empresario negó que Grok haya generado imágenes de menores desnudos y aseguró que “literalmente ninguna” imagen de ese tipo fue creada por la herramienta.

Aun así, el caso volvió a poner en primer plano los riesgos del uso irresponsable de la Inteligencia artificial, especialmente cuando se combina con redes sociales de alcance masivo y escasa regulación previa.