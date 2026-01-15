La Inteligencia artificial de la red social X, conocida como Grok, vuelve a estar en el centro del debate global. Tras un fuerte escándalo por la proliferación de imágenes alteradas digitalmente, incluidas fotos de personas “desnudadas” sin su consentimiento, la plataforma anunció nuevas restricciones que afectan incluso a los usuarios de pago.
La Inteligencia artificial de Elon Musk restringe la edición de fotos tras las críticas
La red social X limita funciones de su Inteligencia artificial Grok tras un escándalo por imágenes manipuladas sin consentimiento y presión internacional
La decisión llega luego de semanas de críticas, denuncias públicas y preocupación institucional en distintos países, ante el uso de la Inteligencia Artificial para generar y difundir imágenes manipuladas de mujeres y menores de edad. En un primer momento, X había limitado la edición de imágenes solo a cuentas premium, con el argumento de que así se podría identificar a los responsables. Sin embargo, la medida fue considerada insuficiente y hasta polémica, por dar la impresión de que el abuso podía “monetizarse”.
Grok y la Inteligencia artificial bajo presión internacional
Ahora, la compañía de Elon Musk confirmó que Grok restringirá la edición avanzada de imágenes de personas reales para todos los usuarios, incluidos los suscriptores pagos. Según explicó la propia red social X, se han implementado “medidas tecnológicas” para impedir la edición de fotografías de personas con ropa reveladora, como bikinis, una práctica que había sido utilizada para crear desnudos digitales falsos.
Desde la plataforma aseguraron que mantienen una política de “tolerancia cero” frente a la desnudez no consentida, el contenido sexual no deseado y cualquier forma de explotación sexual infantil. También indicaron que han tomado acciones contra cuentas que violan sus normas y que denunciarán ante las autoridades aquellos casos vinculados con abuso sexual infantil.
Estas decisiones se producen en un contexto de fuerte presión regulatoria, especialmente en Europa. En países como España, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar si Grok podría haber incurrido en delitos relacionados con la difusión de violencia sexual contra la infancia.
Elon Musk y un escándalo que sacude a X
El propio Elon Musk quedó envuelto en la controversia cuando, en tono irónico, publicó una imagen suya generada por IA en bikini, en medio del debate global. Más recientemente, el empresario negó que Grok haya generado imágenes de menores desnudos y aseguró que “literalmente ninguna” imagen de ese tipo fue creada por la herramienta.
Aun así, el caso volvió a poner en primer plano los riesgos del uso irresponsable de la Inteligencia artificial, especialmente cuando se combina con redes sociales de alcance masivo y escasa regulación previa.
Fuente: EFE.